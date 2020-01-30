AFAD: Elazığ ve Malatya için toplanan yardım 80 milyon liraya yaklaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ merkezli depremden etkilenenler için açılan yardım kampanyasında banka hesaplarında 51 milyon 843 bin 636, SMS sisteminde 27 milyon 756 bin 380 lira olmak üzere toplam 79 milyon 600 bin 16 lira toplandığını açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin etkilerini azaltmak ve bölgedeki vatandaşların hayatlarını normale döndürmek için yürütülen iyileştirme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede nakit gerektiren ihtiyaçların karşılanması için Elazığ Valiliği emrine 7 milyon, Malatya Valiliği emrine de 7 milyon lira olmak üzere toplam 14 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiği aktarıldı.

Bölgeye ulaştırılan beslenme ve ısınma gibi ihtiyaç malzemelerinin sayısının da artırıldığı ifade edilen açıklamada, "A ziz milletimizin yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası sonucunda şu ana kadar, banka hesaplarında 51 milyon 843 bin 636 lira , SMS sisteminde 27 milyon 756 bin 380 TL olmak üzere toplam 79 milyon 600 bin 16 TL yardım toplanmıştır" denildi.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarıyla barınma, beslenme, enerji, haberleşme, hasar tespit ve psikososyal çalışmalar için süreç boyunca toplam 5 bin 702 kişinin çalışmalara katıldığı ifade edilen açıklamada, bölge halkına psikolojik ve sosyal desteğin artırılması için personel sayısının 286'ya çıkarıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca şu bilgilere yer verildi:

'Acil olarak yıkılacak 180 bina tespit edildi'

"372 TIR dolusu ihtiyaç malzemesi, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye ulaştırılmıştır. Bölgeye toplam 26 bin 517 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 45 bin 278 yatak, 86 bin 318 battaniye, 3 bin 244 uyku seti, 8 bin 776 ısıtıcı, 219 bin 730 paketli gıda sevk edilmiştir. Yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında, Elazığ'da 95 bin 172 öğün, Malatya'da ise 50 bin 400 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Hasar tespit çalışmalarını yürüten 1030 teknik personelin çalışması sonucunda Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta şu ana kadar incelenen 30 bin 848 binadan 547'sinin yıkıldığı, 6 bin 270'inin ağır hasar aldığı, 962'sinin orta ve 10 bin 273'ünün az hasarlı olduğu belirlenmiştir. Acil olarak yıkılacak 180 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 12 bin 615 binanın ise hasarsız olduğu belirlenmiştir."