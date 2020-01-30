Taksim'de nostaljik tramvay arabaya çarptı, fotoğraf kuyruğu oluştu

İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren 106 yıllık nostaljik tramvaylardan biri arıza nedeniyle Tünel Meydanı'ndaki bakım atölyesinin önüne çekildi.

Freni boşaldığı iddia edilen ve bir anda hareket eden tramvay, park halinde bulunan bir otomobile çarptı. Tramvayın çarparak birkaç metre sürüklediği otomobil rayların sonundaki takoz ile tramvay arasında sıkıştı.

© DHA / Vatandaşların fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştıkları görüldü.

Kazaya aldırış etmeyen vatandaşlar ise otomobilin yanında durarak, nostaljik tramvayın üstüne çıkarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tramvayın çarptığı otomobilin sahibi Burak Can Genç, "Aracım yukarıdaydı, arkadaşlar daha sonra bulunduğu yerden alıp buraya park etmişler. Tramvay bakımdaymış, freni boşalmış. İçinde personel olduğu söyleniyor. Yanlışlıkla frene basıp devreden çıkarmış sanırım freni ve tramvay gelmiş park halindeki aracıma çarpmış, sıkıştırmış durumda. Ben geldiğimde aracı bu şekilde gördüm" dedi.