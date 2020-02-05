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    Kadir İnanır: Herkes bir gün vicdanıyla baş başa kalacak ve Kadir Abi'ye ayıp ettik diyecekler

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    Türkiye
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    Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'Devran' kitabından uyarlanan tiyatro oyununa gittiği için eleştirilerin hedefi olan sanatçı Kadir İnanır, "Herkes bir gün vicdanıyla baş başa kalacak ve Kadir Abi'ye ayıp ettik diyecekler" ifadesini kullandı.

    'Barış' talebini yineleyen Türk sinemasının usta sanatçılarından Kadir İnanır, "Yaşadığımız bütün sıkıntıları ortadan kaldırmak için verilen mücadelede ben ön sıralarda olacağım, siz de beni korumakla yükümlüsünüz. Çünkü beni yıpratmak hem kolay değil, hem de kimsenin işine gelmez" dedi.

    Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre, önceki gün gittiği bir AVM'de görüntülenen İnanır, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    'Beni yıpratmak hem kolay değil hem de kimsenin işine gelmez'

    İnanır, "Ben sizin medyadaki yerinizi, görevinizi, işinizin zorluğunu, çektiğiniz çileleri biliyorum. Elli yıldır fotoğraf makinalarının karşısında, sonrasında da kameraların karşısında beraber iletişim halindeyiz. Birbirimizi kırmadan, severek, son derece saygılı bir şekilde hayatımızı götürüyoruz. Benim 7 yıldır çalıştığım bir uğraş var ki, ülkemize mutlaka büyük barış gelmeden hiçbirinizin işinin kolay olmayacağını savunarak, hâlâ diyorum ki hep beraber el ele vereceğiz, yaşadığımız bütün sıkıntıları ortadan kaldırmak için verilen mücadelede ben ön sıralarda olacağım, siz de beni korumakla yükümlüsünüz. Çünkü beni yıpratmak hem kolay değil, hem de kimsenin işine gelmez" diye konuştu.

    Kadir İnanır
    © AA /
    Kadir İnanır'dan Soylu'ya yanıt: Bizim tek derdimiz barış olsun
    İnanır, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Benim bir tek isteğim var, her şey bu ülkede çok güzel olsun, herkes birbirini çok sevsin, saysın. Tabii ki toplum olarak, birey olarak görüşlerimizde farklılık muhakkak olacaktır, öyle olmazsa tadı olmaz, yaşamın da tadı olmaz. Ama acil olarak bütün bu sorunları kenara bırakacağız. Sizin çalıştığınız mecralar rahat çalışacaklar. Sosyal hayat hızlanacak, toplumda büyük bir KDV yaratılacak ki her şey çok güzel olsun. Bunun bir tek yolu var, barıştan geçiyor. Ben bunlarla ilgili yoğun çalışmalar içerisindeyim. Onun dışında mesela film çalışmalarının içinde gereken şeyleri söylüyorum, benim yapacağım işlerin sosyal içeriği bütün bu anlattığım, sorulanların bir parçasını içerisinde taşıması gerekiyor. Onu da yapacağız umuyorum ama önce hepimizin bildiği, bütün sıkıntıları başımıza ören bütün etkenleri ortandan kaldıracağız. Dünyanın en güzel ülkesinde beraber, mutlu bir biçimde yaşayacağız. Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye Cumhuriyetidir, bu güzel vatanımızdır."

    'Konuya siyaset üstü bakıyorum'

    Sosyal medyada kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren İnanır, "Olsun, onlar olur, herkes aynı görüşte olursa hayatın tadı olmaz. Ama ben şunu iddia ediyorum; benim aleyhime söyleyen herkes bir gün vicdanıyla baş başa kalacak ve 'Kadir Abi'ye ayıp ettik' diyecekler" ifadesini kullandı.

    Sinemadan uzak kaldığı hatırlatılan İnanır, "Henüz benim oynayacağım filmler yapılmıyor. Bir süre daha bekleyeceğiz" dedi.

    İnanır, siyasete girme gibi bir durumunun olmadığını belirterek, "Şimdiye kadar yapsam beşyüz kere siyasete girerdim. Konuya siyaset üstü bakıyorum. Benim derdim bu memlekete barış gelsin sonra işime döneyim" şeklinde konuştu.

    Etiketler:
    Gazeteci, Muhabir, Sözcü gazetesi, Türkiye, Barış, Selahattin Demirtaş, Eleştiri, HDP, Tiyatro, Siyaset, Sinema, Kadir İnanır
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