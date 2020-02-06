AK Partili Ağar: Bu ülke göçük altından 'Başım açık, beni çıkarmayın' diyenlerin imanıyla korunuyor

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, 6.8 şiddetinde meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Elazığ depremiyle ilgili, "Göçük altından 'Başım açık, beni çıkarmayın’ diyen teyzelerimizin inancı ve imanıyla Allah bu şehri, bu ülkeyi koruyor" ifadelerini kullandı.

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Elazığ'da 24 Ocak Cuma günü meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeniçağ'ın haberine göre deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Ağar, şunları söyledi:

"Devletimiz güçlüdür, kimsenin şüphesi olmasın. Süratli bir şekilde yaraları saracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla mağduriyetler hızlı bir şekilde giderilecek . Sayın Cumhurbaşkanımız Elazığlının yanındadır, şüpheniz olmasın. Tüm hemşerilerimizin dün olduğu gibi bugün de devletinin yanında olacağına eminim."

"Dün Elazığ, devletine ve milletine sadakatin başkentiydi, bugün de sabrın ve tevekkülün başkenti olacaktır" diyen Ağar, "Göçük altından 'Başım açık, beni çıkarmayın’ diyen teyzelerimizin inancı ve imanıyla Allah bu şehri, bu ülkeyi koruyor. Bu iman bizde oldukça her zorluğun üstesinde geliriz evelallah" ifadelerini kullandı.