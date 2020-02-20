İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği iddia edilen eski İBB Sekreter Yardımcısı Şişli hakkında hapis istemiyle iddianame

İSMEK çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa eden Yeşim Meltem Şişli hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında İSMEK'in eski yöneticisi kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık, Şişli hakkında 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan hapis talebiyle iddianame düzenledi.

İddianame kabul edilirse Şişli, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

İBB'den 27 Ocak'ta işten çıkarılan İSMEK bölge sorumlusu 19 kadın, 31 Ocak'ta savcılığa gelerek suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede Şişli'nin 19 Ağustos 2019'da İBB Saraçhane binasında bölge sorumlularıyla bir toplantı gerçekleştirdiği belirtilerek, toplantıda şikayetçileri ilk defa görmesine ve haklarında hiçbir şey bilmemesine rağmen çok ağır ve rencide edici hakaretlerde bulunarak aşağıladığı iddia edilmişti.

Şikayet üzerine Şişli hakkında savcılıkça soruşturma başlatılmıştı. Şişli, 11 Şubat'ta savcılığa gelerek ifade vermişti. Şişli ifadesinde, "Kesinlikle sözlerimle ve davranışlarımla tahkir edici herhangi bir eylemde bulunmadım" diyerek suçlamaları reddetmişti.