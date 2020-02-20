Robin Hood bu kez Aksaray'da bakkalları dolaşıp mahallelilerin borçlarını kapattı

Türkiye genelinde bazı illerde yardıma muhtaç insanlara gizlice yardım eden, özellikle bakkal borçlarını kapatan Robin Hood lakaplı yardımsever bu kez Aksaray’da ortaya çıktı. Gizemli yardımsever adına 2 kadın mahalleleri dolaşarak bakkallardaki veresiye defterlerini kapattı.

Önce İstanbul’da, ardından Kocaeli ile Trabzon’da ortaya çıkan ve ‘Robin Hood’ olarak bilinen gizemli yardımsever bu kez de Aksaray’da ortaya çıktı.

Aksaray’da özellikle yardıma muhtaç insanların bulunduğu farklı mahalleleri gezen ve mahalle bakkallarındaki veresiye defterlerini inceleyen iki kadın veresiye defterlerindeki tüm vatandaşların borçlarını ödeyerek mahallelerden ayrıldı.

Hacılar Harmanı Mahallesinde iki kadın mahalle bakkalına vatandaşların borcu için 20 bin TL ödedi. Mahalle sakinleri alkışlarla uğurladıkları kadınlara teşekkür etti.

Mahalle bakkalının 20 bin TL’lik veresiye defterini kapattılar

Hacılar Harmanı Mahallesi’ndeki bakkal Kadir Elçi, iki kadının geldiğini ve veresiye defterini sorduğunu belirterek, kadınları polis sandığını ve defteri verdiğini söyledi.

Kadınların defterdeki borçları hesaplamaya başladıklarını anlatan mahalle bakkalı Elçi şunları ifade etti

“İki tane kadın geldi. ‘Veresiye defterini açar mısın?’ dedi. Ben de baktım, ‘Herhalde polis’ dedim. Yani şaşırdım. Açtılar, veresiyeleri toplamaya başladılar. ‘Bütün vatandaşın borcunu sileceğiz’ dediler. ‘Ne kadar veresiyen varsa’ dedi. Burada hesapladılar ama o arada şoka girdik yani. Burada millet epey bir kalabalık oldu. İkinci defteri de açamadılar kalabalıktan dolayı. Diğer defterimizi de komple kapattılar. Vatandaşın bütün veresiyelerini kapattılar. 20 bin TL ödeme yaptılar.”

İki kadını gören ve yaşanan olaya şahit olan mahalle sakini Emin Sevinç, 06 plakalı bir araçla geldiklerini, 5 ayrı bakkalın veresiye defteri borçlarını ödediğini söyledi.