"Birlik, gözlem noktası ve mevzilerimize yönelik saldırılara, meşru müdafaa kapsamında karşılık verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın" diyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var. Niyetimiz rejimin katliama son vermesi radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir" ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Akar, 27 Şubat'ta İdlib'de Türk askerlerine yönelik saldırının ardından başlatılan 'Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarıyla sürdürülmekte olduğunu açıkladı.

Akar, "Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi ve 2 bin 212 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

"Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var. Niyetimiz rejimin katliama son vermesi radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir" ifadesini kullanan Akar, şöyle devam etti:

"Rusya'dan beklentimiz, rejimin saldırılarını durdurarak Soçi mutabakat sınırlarına çekilmesi için etkilerini kullanmasıdır. Birlik, gözlem noktası ve mevzilerimize yönelik saldırılara, meşru müdafaa kapsamında karşılık verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Meşru müdafaa kapsamında hedefimiz sadece birliklerimize saldıran Rejim askerleri ve unsurları olacaktır."

'Tüm çabamız öncelikle ateşkesin sağlanması'

Akar, "Tüm çabamız öncelikle ateşkesin sağlanması, göçün önlenmesi ve akan kanın durdurulması ve bu suretle, bölgeye barış, huzur ve istikrarın bir an önce getirilmesidir" dedi ve şöyle devam etti:

"Bunda, bunu gerçekleştirmekte kararlıyız. Tüm bunların yanı sıra, Terörizmle Mücadele Harekatı, hudut güvenliği ve diğer yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerimiz de başarıyla devam etmektedir. Burada bir kez daha vurgulamak isterim ki bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız."