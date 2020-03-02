Kayıt
14:23 02 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Digiturk

    Digiturk bu yıl Türkiye'de internet hizmeti vermeye başlayacak

    © Wikipedia /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 20
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103971/22/1039712203_38:0:1238:675_1200x675_80_0_0_df17168a2403662ccaf8263a515e4684.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202003021041517082-digiturk-bu-yil-turkiyede-internet-hizmeti-vermeye-baslayacak/

    Digiturk ve beIN Media Group Üst Yöneticisi Al-Obaidly, "2020 yılında internet servis sağlayıcı hizmeti sunmaya başlayacağız. Digiturk aboneleri hem kaliteli içeriğe sahip olacak aynı zamanda da internet hizmetini Digiturk'ten alabilecekler" dedi.

    Türkiye Süper Ligi'nin resmi yayıncısı Digiturk'ün ve çatı şirketi beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly ve Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi, Katar'ın Doha kentinde bulunan beIN Media Group'un merkez üssünde Türk gazetecilerle bir araya geldi.

    Türkiye'deki operasyonları ve gelecek dönem çalışmaları hakkında bilgi veren Yousef Al-Obaidly, konuşmasına Türkiye'nin kendileri için öneminden bahsederek başladı.

    beIN Media Group olarak 43 ülkede operasyonlarının olduğunu dile getiren Al-Obaidly, beIN Media Group'un dünyanın en büyük eğlence ve spor içerik sağlayıcılarından biri olduğunu aktardı.

    Al-Obaidly, medya sektöründe ölçeğin önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

    "Yatırımlarımızda ölçeğe önem verdik ve büyük çaplı yatırımlar yaparak, dünyanın en büyük içerik portföyüne sahip medya kuruluşlarından biri haline geldik. Önümüzdeki dönemde de hedefimiz bu yatırımlara hızla devam etmek ve dünya medya sektörüne liderlik etmek. Spor içeriğine oldukça önem veriyoruz, şu an 15 milyar dolarlık spor içeriği portföyüne sahibiz ki bu dünyanın en büyüğü. Spor içeriğine yatırım yapıyoruz, Türkiye'deki yatırımımız da bu 15 milyar dolarlık portföyün bir parçası. Türkiye ile Katar’ın işbirliği çok önemli biz de bunu yatırım fırsatı olarak gördük ve Türkiye'ye yatırım yaptık. Digiturk çok potansiyeli olan bir şirket, Türkiye ekonomisinin potansiyeli Digiturk'ten daha yüksek. Bu iki potansiyeli gördük ve Türkiye'ye yatırım yaptık."

    ‘Türkiye'deki odak noktamız, müşteri deneyimini geliştirmek’

    Al-Obaidly, Digiturk'ün potansiyelini maksimum seviyede ortaya çıkarabilmek için şirketi yeniden yapılandırdıklarını belirterek, bunun kendileri için önemli sorunlardan biri olduğunu anlattı.

    futbol, süper lig, maç
    © AA /
    Korsan maç yayını yapan ve izleyenlere ceza geliyor
    Türkiye'deki odak noktalarının, müşteri deneyimini geliştirmek olduğunu aktaran Al-Obaidly, Türkiye'deki müşterileri ile aralarında kaliteye dayalı güven ilişkisi yaratma amacında olduklarını, bu çerçevede kaliteye ciddi yatırım yaptıklarını söyledi.

    Al-Obaidly, Lig Tv'yi beIN Sports'a dönüştürürken teknolojik altyapıya da önemli yatırımlar yaptıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Digiturk bizden önce de hep inovasyonlarla anılan bir şirket oldu. Bizim de amacımız müşterilerin taleplerine, onların ihtiyaçlarına odaklanmak. Bu stratejimiz kapsamında 2020 yılında internet servis sağlayıcı hizmeti de sunmaya başlayacağız. Digiturk aboneleri hem kaliteli içeriğe sahip olacak hem tv kanallarını izleyecek, aynı zamanda da internet hizmetini de Digiturk'ten alabilecekler. Digiturk'e yatırım yaptığımız gün 3 yıllık bir yol haritamız vardı. 2020 yılı bu 3 yıllık yol haritamız kapsamında çok önemli bir yıl. Bu yol haritası çerçevesinde en kaliteli eğlence ve spor içeriği sunmak için yatırımlarımıza devam ediyoruz. "

    ‘beIN CONNECT'in içerik kalitesini artırmaya devam edeceğiz’

    beIN CONNECT'in içerik kalitesini artırmaya devam edeceklerini bildiren Al-Obaidly, "Hali hazırda Digiturk, stüdyo programları, belgeseller gibi orijinal içerikler üreten bir şirket, buraya bir de Türk dizileri gibi yerli içerikleri ekleyeceğiz. Böylece beIN CONNECT'in eğlence içeriğini daha da zenginleştireceğiz" diye konuştu.

    Al-Obaidly, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi finalini anımsattı.

    Final maçını, içinde helikopterli kameraların da olduğu 45 adet 4K kamera ile kendilerinin yayınlayacağını aktaran Al-Obaidly, Türkiye'nin yayıncılık tarafındaki yetenek ve kapasitesini dünyaya göstermek amacında olduklarını dile getirdi.

    Al-Obaidly, futbolun tüm dünyada çok önemli bir içerik olduğuna dikkati çekerek, "Futbol yatırımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca Türkiye Süper Ligi'nin uluslararası bilinirliğini artırmak için de çalışmayı sürdüreceğiz. Şu an Türkiye Süper Ligi'ni 110 ülkede yayınlıyoruz, Türk futboluna katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    ‘Korsan yayın, önümüzdeki en önemli sorunlardan biri’

    Digiturk ve beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly, korsan yayının kendileri için en önemli sorunlardan biri olduğuna dikkati çekerek, fikri mülkiyet hakkının korunmasının önemli olduğunu dile getirdi.

    Korsanla ciddi şekilde mücadele edilmesi gerektiğini beilirten Al-Obaidly, ortaya çıkan kayıplardan, devletin, yayıncı kuruluşun, kulüplerin zarar gördüğünü anlattı.

    Yousef Al-Obaidly, "Telif haklarının, tüm paydaşların iş birliği ile korunması gerektiğini düşünüyoruz. Korsan spor içeriği ile mücadele etmek için, hızlı ve birlikte hareket etmek, önlemler almak lazım. Biz bunun için dünyada ve Türkiye'de en üst düzeyde mücadele ediyoruz. Tüm paydaşların desteğine ihtiyacımız var. Bu, bizim işimizin çok önemli bir parçası, bu yüzden bizim için bir öncelik" değerlendirmesinde bulundu.

    ‘Türkiye'ye ve Digiturk'e katkı sağlamaya devam edeceğiz’

    Toplantı sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yousef Al-Obaidly, Türkiye'ye yaptıkları yatırımlara yönelik soru karşısında, Türkiye'ye ve Digiturk'e katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

    Al-Obaidly, Türkiye'ye şu ana kadar çok fazla yatırım yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

    "3 yılda Digitürk'e 2 milyar dolardan fazla yatırım yaptık. Öncelikle bir vizyonunuz, stratejiniz olmalı ve bu stratejiyi uygulayacak kaynaklarınız olmalı. Biz de uluslararası bir şirket olarak Türkiye'deki yatırımımıza böyle bakıyoruz. Bir vizyonumuz var Türkiye'ye geldik, bir stratejimiz var onu uyguluyoruz ve bunu yapabilecek sermaye gücüne de sahibiz.

    Dolayısıyla Türkiye'ye yatırım yapmaya devam edeceğiz ancak bu yatırımımızın geri dönüşünü henüz alabilmiş değiliz, fakat bu ikinci planda. Biz bir risk sermayesi şirketi değiliz. Yatırım yapıp bunun kısa vadede karşılığını alıp çıkan bir şirket değiliz, uzun vadeli bir yatırımcıyız, Türkiye'ye de bu vizyon kapsamında geldik, uzun vadeli bir yatırımcı olarak geldik ve yatırım yapmaya devam edeceğiz. 43 ülkede faaliyet gösteren bir şirketiz, Türkiye faaliyet gösterdiğimiz ülkelerden biri."

    ‘Bu yıldan itibaren Digitürk, yeniden büyümeye geçen bir şirkete dönüştü’

    Al-Obaidly, Digiturk'te uyguladıkları yeniden yapılandırma stratejisinin ilk somut sonuçlarını bu yıl almaya başladıklarını vurgulayarak, ilk 2 yılda getiri sağlayamayan, büyümesi durgunlaşmış bir şirket olan Digiturk'ün bu yıldan itibaren Digitürk'ün yeniden büyümeye geçen bir şirkete dönüştüğünü söyledi.

    Digitürk'ün ne zaman kara geçeceği, ya da kaybetmeye devam ederse Türkiye'den çıkmayı düşünüp düşünmediklerinin sorulması üzerine Al-Obaidly, "Kısa zamanda kar edebilir hale gelmeyi umut ediyoruz ama maalesef tam tarih veremem. Uzun vadeli bir bakış açısına sahibiz, çalışmaya devam edeceğiz. En kısa zamanda kara geçmeyi istiyoruz. Bizim bakış açımız uzun vadeli, acelemiz yok. Asıl amacımız kısa vadede çok para kazanmak değil, sürdürülebilir gelir yaratan bir yapı kurmak" yanıtını verdi.

    ‘Sadece işim gereği değil, kişisel olarak da Türk futbolunu yakından takip ediyorum’

    İçeriğin kalitesinin kendileri için çok önemli olduğuna dikkati çeken Al-Obaidly, şu değerlendirmelerde bulundu:

    "İçeriğin değerinin korunması önemli. Daha fazla izlenmesi için, daha duygusal içerikler, fanatikçe yorumlar yapılan programlar hazırlarsak, belki daha fazla izleniriz ama biz bunu yapmayız. Rekabet edilmeli ama centilmenlikten şaşılmamalı. Türk futbolu ile ben yakından ilgileniyorum.

    Darbe girişimi - TRT
    © AA / Mehmet Murat Önel
    TRT ve Digiturk binasını basan üsteğmen: Çok geç öğrendik, vazgeçme şansımız olmadı
    Sadece işim gereği değil, kişisel olarak da Türk futbolunu yakından takip ediyorum. Ne olursa olsun, programımız ister izlensin izlenmesin, Türk futboluna saygı duyacağız, tarafsızlığımızdan hiç bir şekilde taviz vermeyeceğiz. Ekranlarımızda da insanları birbirine düşüren yorum ve içeriklere izin vermeyeceğiz."

    ‘Perez bir gün benden Real Madrid'in kaybettiği bir maçın tekrarını yayınlamamamızı istedi’

    Futbolun tüm dünyada duygusal yanı fazla olan bir spor olduğunu dile getiren Al-Obaidly, bu duygusallığın Türkiye'de biraz daha fazla olduğunu söyledi.

    Al-Obaidly, "Taraftarlar Türkiye'de biraz daha tutkulu ama dünyada da böyle. Örneğin Real Madrid Başkanı Florentino Perez bir gün benden Real Madrid'in kaybettiği bir maçın tekrarını yayınlamamamızı istedi. Ondan bile böyle bir talep geldi ama biz tarafsızlığımızdan taviz vermedik, yayın politikamızı kesinlikle değiştirmedik çünkü biz içeriğe saygı duyuyoruz ve onun kalitesine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Türk futboluna ilişkin görüşleri sorulan Al-Obaidly, "Potansiyel çok yüksek, çok daha fazla yükselebiliriz ama bundan daha aşağı düşmeyiz, bundan daha kötü olamaz zaten. Önümüzde sadece yükselme imkanı var, daha fazla düşme ihtimali yok" şeklinde yanıt verdi.

    Türkiye'de bir takım satın almayı düşünüp düşünmediği sorusu karşısında ise Al-Obaidly, "Paris Saint-Germain FC'nin sahibi beIN değil, Katar Spor'a Yatırım Fonu (QSI). O, bir yatırım yapabilir ama şu an UEFA'nın Avrupa Kupaları'nda mücadele eden iki farklı takımın sahibinin aynı olmasını engelleyen ciddi düzenlemeler var" dedi.

    Al-Obaidly, toplantının ardından gazetecilere merkez stüdyoları gezdirdi ve yapılan yayınlar hakkında bilgi verdi.

    İlgili konular:

    Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı karşılaşmanın yayıncısı belli oldu
    UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları 3 yıl süreyle BeIN Sports'ta
    Etiketler:
    beIN, Doha, Katar, Saad Saleh Al-Hudaifi, Yousef Al-Obaidly, Yousef El-Obaidly, Digiturk, Digiturk, Internet, Türkiye, Süper Lig
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Cilvegözü Kapısı
    Cilvegözü Kapısı tekrar açıldı: Sınır kapısında sessizlik
    Karikatür
    ABD istihbaratı: Rusya, Trump'ın tekrar seçilmesi için müdahalede bulunuyor
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet