İran koronavirüs nedeniyle heyet göndermek istedi, Sağlık Bakanı Koca 'Gelme, Skype'tan görüşelim' dedi

İran'ın koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye heyet göndermek istediğini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İran'daki salgın çok hızlı ilerledi. Bizim Bilim Kurulu'na bir heyet gönderip bilgi almak istediler. Biz de 'Gelmeyin, Skype üzerinden bağlanalım’ dedik" ifadesini kullandı.