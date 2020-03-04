İran koronavirüs nedeniyle heyet göndermek istedi, Sağlık Bakanı Koca 'Gelme, Skype'tan görüşelim' dedi

Çin'den sonra koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün yaşandığı İran'da dün 11 kişi daha yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'ın koronavirüs konusunu çok geç ciddiye aldığını söyledi.
Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, virüsle ilgili bilgi almak için İran'dan Türkiye'ye gelmek isteyen bir heyeti reddettiklerini açıklayan Koca, şunları söyledi:
"İran'daki salgın çok hızlı ilerledi. Kum kentini kapatmalarını tavsiye ettik ancak 'Gerek yok’ denildi. Şimdi ise durum ciddileşince 'Nasıl adım atacağız' diye yardım istiyorlar. Bizim Bilim Kurulu'na bir heyet gönderip bilgi almak istediler. Biz de 'Gelmeyin, Skype üzerinden bağlanalım' dedik. Çin ve diğer bazı ülkelerde yayılma hızı düşerken şu anda en fazla İran’da yayılma var."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)