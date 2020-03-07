Başsavcılık: Barış Pehlivan'ın cezaevinde darp edildiği iddiası asılsızdır

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’ın cezaevinde darp edildiği iddiası üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Silivri Cezaevi Savcılığı tarafından inceleme yapıldığı ve kamera görüntülerinin izlendiği aktarılarak iddiaların asılsız olduğu duyuruldu.

Pehlivan'ın hiçbir infaz koruma memuru tarafından darp edilmediği ve kötü muameleye uğramadığı da açıklamada belirtildi.

Öte yandan, Barış Pehlivan'ın cezaevi idaresine ya da savcılığına bu konuda sözlü ya da yazılı herhangi bir müracaatı olmadığı öğrenildi.