ABD Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz için istenen ceza belli oldu

ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, 'FETÖ üyeliği' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz’un yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, Topuz'un 'FETÖ üyeliği' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Topuz hakkında 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme' ve 'gizliliği ihlal etme' suçlarından ise beraat talep edildi.