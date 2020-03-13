Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bu mesele bir tatil meselesi değil, tedbirlerle ilgili

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bu mesele bir tatil meselesi değil. Küresel ölçekli bir probleme karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bir konu bu."