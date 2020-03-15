Van'da çığ altında kalan itfaiye erinin cansız bedenine ulaşıldı

Van-Bahçesaray karayolunda meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasının ardından kar yığınları altında kalan itfaiye eri Mehmetcan Daşdemir’in cansız bedeni, bugün yürütülen çalışmalar sonucunda bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, 4-5 Şubat'ta düşen çığ sonrası güvenlik gerekçesiyle kapalı bulunan Van-Bahçesaray karayolunun açıldığı belirtildi.
Açıklamada, 3 gündür bölgede arama faaliyetleri sürdüren AFAD ve Karayolları ekiplerinin çığ altında kalan itfaiye eri Daşdemir'in cansız bedenine ulaştığı bildirildi.
Daşdemir'in naaşı, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
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