Çavuşoğlu: 9 Avrupa ülkesinden 3614 Türk vatandaşı bu gece yarısına kadar getirilecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 3 bin 614 Türk vatandaşının 9 Avrupa ülkesinden bu gece yarısına kadar getirileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

Çavuşoğlu; Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan dönmek için 3 bin 614 Türk vatandaşının başvuru yaptığını söyledi.

Tahliye için 34 sefer planlandığını söyleyen Çavuşoğlu, vatandaşların gece yarısına kadar yurda getirileceğini söyledi.

14 günlük karantina sürecini hatırlatan Çavuşoğlu, "İstanbul ve Kocaeli'deki yurtlara yerleştirilecekler. Burada kaldıkları sürece AFAD koordinasyonunda ihtiyaçları karşılanacak" diye konuştu.