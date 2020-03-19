Aleviler için 'Hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin' diyen komedyen Pınar Fidan hakkında soruşturma

Bunun adı “mizah” olamaz!

Bu utanmazlık!

Bu rezillik!

Bu ahlaksızlık!



Videoda atılan her kahkahada bir kere daha utandım!

Bunun için Alevi olmak değil, yalnızca insan olmak yeterli!



Pınar Fidan gibi böylesi zavallı zihniyetlere yazıklar olsun! pic.twitter.com/sOew6xZCLw