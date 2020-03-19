Aleviler için 'Hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin' diyen komedyen Pınar Fidan hakkında soruşturma

'Tuz-Biber' adlı stand-up gösterisinde Alevi vatandaşlar hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle Pınar Fidan hakkında soruşturma başlatıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, konunun her yönüyle araştırılması için güvenlik güçlerine talimat verildiği belirtildi.
Bunun adı “mizah” olamaz!— Ali Mahir Başarır (@alimahir) March 18, 2020
Bu utanmazlık!
Bu rezillik!
Bu ahlaksızlık!
Videoda atılan her kahkahada bir kere daha utandım!
Bunun için Alevi olmak değil, yalnızca insan olmak yeterli!
Pınar Fidan gibi böylesi zavallı zihniyetlere yazıklar olsun! pic.twitter.com/sOew6xZCLw
'Cemevlerine saldırıda bulunulmuş ama hiç Alevi kaybetmiyoruz'
Sivas'ta yaşanan Madımak katliamına gönderme yapan Fidan, "Arada haberler okuyorum. Cemevlerine saldırıda bulunulmuş ama hiç Alevi kaybetmiyoruz. Çünkü boş, cemevinde Alevi yok. Bir şey yapmamız gerekmiyor. Saldırganlar cemevine Alevilerden daha çok gidiyor. Bunun anlaşılması lazım. Çok istiyorsan meyhaneye falan git ya da hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin. Geçmişte örnekleri var" ifadesini kullandı.
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