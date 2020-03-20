Kayıt
09:21 20 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Aile hekimleri: Tıbbi malzeme eksikliği giderilsin, İtalya'dan daha vahim olabiliriz

    © AFP 2020 /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 20
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104163/95/1041639572_0:94:1740:1072_1200x675_80_0_0_0900763c9dd5d4a9509c60900a912bd2.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202003201041645089-aile-hekimleri-tibbi-malzeme-eksikligi-giderilsin-italyadan-daha-vahim-olabiliriz/

    TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Filiz Ünal, “İtalya’da 600 aile hekiminin 100’ü salgına yakalandı ve iki hekim de hayatını kaybetti. Türkiye’de aile hekimlerine sadece 10 günlük malzeme dağıtıldığı düşünüldüğünde aynı tabloyla hatta daha vahimiyle karşılaşabiliriz” dedi.

    Koruyucu maskelerin reçeteye bağlanmasının ardından aile hekimlerinin kapısı önünde yığılma olduğunu söyleyen Ünal, "İnsanlar kaygılanmakta haklı ancak maske için reçete yazdırmak için geldiklerinde virüs kapabilirler" dedi.

    Koronavirüse karşı hastanelerdeki malzeme eksikliği ve sağlık çalışanlarını koruyucu önlemlerin artırılmaması, toplum sağlığı açısından risk oluşturuyor. Yurttaşların başvuruda ilk tercih ettikleri yer olan aile sağlığı merkezlerinde de malzeme eksikliği yaşanıyor.

    Konuya ilişkin BirGün'e konuşan TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Filiz Ünal, birinci basamak sağlık kuruluşlarında ciddi bir malzeme eksikliği sorunu olduğunu aktardı. Ünal, “İtalya’da 600 aile hekiminin 100’ü salgına yakalandı ve iki hekim hayatını kaybetti. Türkiye’de de malzeme eksikliği böyle devam ederse İtalya’daki tablodan daha vahim bir tablo ile karşılaşmamız kaçınılmaz. Çalıştığım aile hekimliğine sadece 10 günlük maske dağıtıldı, eldiven ve önlük hiç yok. Şüpheli hastalar için kullanabileceğimiz test kitleri ise bizlere verilmedi” dedi.

    'Eksikler giderilsin'

    Birinci basamak sağlık kuruluşlarında gebe, yaşlı ve kronik hasta takibinin yapıldığını belirten Ünal, şöyle devam etti:

    "Gebe ve bebekli kadınlara sabah erkenden gelmeleri için randevu veriyoruz. Yaşlı ve kronik hastaların ise yoğunluk oluşturmayacak şekilde gelmesini sağlamaya çalışıyoruz fakat çok mümkün olmuyor. Öksüren ya da yüksek ateşi olan bir hasta geldiğinde ayrı bir odada muayenesini sağlıyoruz ama sonrasında o hastanın takibi ve yönlendirmesi konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor."

    Aile Sağlığı Merkezleri ile ilgili yeni düzenlemeler yapılması gerektiğinin altını çizen Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Çalışma biçimi yeniden düzenlenmeli. 08.00-12.00 saatleri arasında aşılama, gebe-bebek takibi gibi koruyucu sağlık hizmetleri, 13.00-15.00 saatleri arasında rutin hasta muayene ve kontrol hizmetleri verilmeli, 15.00-17.00 saatleri günlük raporların tutulması, eğitim çalışmaları ve temizlik faaliyetleri için ayrılmalı. Sağlık çalışanlarının gereksinim duyduğu kişisel koruyucu donanımlar hızla karşılanmalıdır. Birinci basamağın temizliği il sağlık müdürlükleri tarafından sağlanmalı."

    'Maske eczaneden direkt alınmalı'

    En büyük yoğunluklarının maske yazdırmaya gelen kronik hastalar olduğunu belirten Ünal, sözlerini şöyle sonlandırdı:

    "Maskelerin reçetesiz alınmayacağı açıklandı ve kronik hastalar maske yazdırmak için aile sağlığı merkezlerine akın etmeye başladı. İnsanlar kaygılanmakta haklı ancak maske için reçete yazdırmak için geldiklerinde virüs kapabilirler. Raporu olan hastalara maske direkt eczaneden verilmelidir. Böylece hastaların kurum kurum gezmesi engellenmiş olur."

    'Yurt dışından gelenleri arıyoruz, ya dışarıda ya da işte oluyorlar'

    Ülkeye yurt dışından giriş yapanları sık sık aradıklarını bildiren Ünal, "Korona şüphesi ile 14 gün karantina uygulayarak evde olması gereken insanları gün içinde arıyoruz. Fakat kimi arasak ya dışarıda ya da işte… Bu durumun kendisi de ciddi bir risk oluşturuyor" dedi.

    Etiketler:
    Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, aile hekimliği, Aile hekimliği, Kovid-19, Koronavirüs, Türk Tabipleri Birliği (TTB), TTB
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İtalya'nın başkenti Roma'da bir binanın duvarına visüre karşı müdacele eden 'Roma Tatili' filminin baş karakterlerinin yer aldığı grafiti çizildi.
    Dünyanın farklı ülkelerinde koronavirüsle mücadele konulu duvar resimleri
    Karikatür
    ABD polisi: Tuvalet kağıdınız tükendiği zaman 911’i aramayın
    Ateşkesin sağlandığı İdlib'deki son durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet