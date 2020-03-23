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15:50 23 Mart 2020
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    Diyanet, WhatsApp grupları ile manevi destek sunacak

    © AA / Diyanet İşleri Başkanlığı
    Türkiye
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1273)
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202003231041663834-diyanet-Whatsapp-gruplari-ile-manevi-destek-sunacak/

    Diyanet öncülüğünde oluşturulacak WhatsApp grupları aracılığıyla kalabalıktan uzak kalma zorunluluğu bulunan günlerde camide cemaat oluşturamayan vatandaşlar, ailece evde cemaatle namaz kılmaya, hatim, dua, zikir, tesbihat gibi maneviyatı ayakta tutan ibadet ve taata teşvik edilecek.

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, sokağa çıkması sınırlandırılan vatandaşlara dini ve manevi anlamda rehberlik edilerek, moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla bir dizi faaliyete öncülük edecek genelge yayımlandı.

    Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları koronavirüsten korumak amacıyla aldığı tedbirlere destek olmak için yeni bir genelge yayımlandı.

    81 il müftülüğüne gönderilen genelgede, din görevlilerinin, evlerinden çıkamayan yaşlı ve kronik hastaların düzenli aranması, hal ve hatırlarının sorulması, ihtiyaçlarının öğrenilmesi ve giderilmesi amacıyla, illerde vali veya kaymakamlar başkanlığında oluşturulan 'Vefa Koordinasyon Grubu' faaliyetlerine gönüllü desteği sağlanacak.

    'Evde cemaatle namaz, hatim, dua, zikir gibi ibadet ve taata teşvik edilecek'

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vatandaşlara dini ve manevi anlamda rehberlik ederek moral ve motivasyonlarını yükseltmek için bir dizi faaliyete öncülük ettiği belirtilen genelgeye göre, din görevlileri tarafından öncelikle mahalle sakinleri, cemaatleri, öğrenci ve velilerini dahil edecek şekilde WhatsApp grupları kurulacak.

    Genelgede, var olan WhatsApp gruplarının, bu süreçte aktive edilmesinin önem taşıdığı belirtildi.

    © AA / Emin Sansar
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    Gruplar aracılığıyla kalabalıktan uzak kalma zorunluluğu bulunan bu hassas günlerde camide cemaat oluşturamayan vatandaşlar, ailece evde cemaatle namaz kılmaya, hatim, dua, zikir, tesbihat gibi maneviyatı ayakta tutan ibadet ve taata teşvik edilecek.

    Diyanet TV ile Diyanet Radyoları'nın izlenilir ve dinlenilir olmasının temin edilmesi sağlanacak, bu sayede Başkanlık tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında yeni yayına alınan özel programların duyuruları yapılacak.

    Kısa film ve videolar da dahil olmak üzere, Başkanlık tarafından bu süreçte sunulan her türlü din hizmetinin, oluşturulan WhatsApp grupları aracılığıyla topluma ulaşması sağlanacak.

    'Yaşlı ve kronik hastalarımızın ihtiyaçlarına yardımcı olalım'

    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, din görevlileri için yayımladığı mesajında, yaşlıların tecrübe çınarları, dünyada rahmet ve bereket, ahirette mağfiret ve cennet vesilesi olduğunu belirtti.

    Yaşlıların ihtiyaçlarını gidermenin, gönüllerini ve dualarını almanın her mümin için büyük bir fazilet olduğunu belirten Erbaş, "Rabb'imiz Kur'an-ı Kerim'de yaşlılarımıza hizmet etmeyi emretmekte, Peygamber Efendimiz de pek çok hadis-i şerifinde onlara yardım ve hürmet etmenin ahlaki değerini ve ahiretteki büyük mükafatını bizlere bildirmektedir" ifadelerini kullandı.

    © AA / Kerem Kocalar
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    Erbaş, güzel ahlakı ve sonsuz merhameti hayatın her alanına taşımanın önemine işaret ettiği mesajında, şunları söyledi:

    "Şimdi yaşlılarımız ve kronik hastalarımız için iyilik seferberliği vaktidir. Şimdi Kuran'ın öğrettiği ahlakı, Peygamberimizin gösterdiği duyarlılığı, bir din görevlisi hocamızda olması gereken hassasiyeti her zamankinden daha çok yaşamanın ve yaşatmanın vaktidir. Bunun için yanımızda, yakınımızda, mahallemizde ve şehrimizdeki bütün kardeşlerimizi gözetelim. Özellikle yaşlı ve kronik hastalarımızın ihtiyaçlarına yardımcı olalım. Kendilerini arayalım durumlarını soralım, gönüllerini alalım. Hiçbirini mahzun ve mahrum bırakmayalım. Bu çerçevede il ve ilçelerimizde kurumlarımızın oluşturduğu komisyonlarda gönüllü olarak yer alalım. Kuran'ı Kerim tilavetlerimiz, dualarımız ve nasihatlerimiz ile milletimize daima umut, sabır, huzur, sükunet ve tevekkül aşılayalım. Değerli kardeşlerim, elbette bu zor zamanlar geçecektir. Ancak asaletle, faziletle, samimiyetle sınavı geçenlerin güzel amelleri ve Rabb'imiz katındaki mükâfatı baki kalacaktır. Bu doğrultuda gösterdiğiniz ilgi ve duyarlılık için şimdiden teşekkür ediyor sizleri hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum."

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1273)
    Etiketler:
    Türkiye, dua, Kuran, Diyanet TV, Radyo, İbadet, Cami, Koronavirüs, Namaz, Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı, WhatsApp
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