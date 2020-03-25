İstanbul Havalimanı'nda 52 temizlik personeli işten çıkarıldı

İstanbul Havalimanı'nda, 1 Şubat 2020 tarihinde işe alınan 52 temizlik personeli, 'Durumlar iyi değil' denilerek işten çıkarıldı. Mağdur olduklarını söyleyen işçiler, "İşsiz kalıp ev kirası, faturalar derken nasıl bir 'Evdekal' söz konusu olacak?" diye sordu.

İstanbul Havalimanı'nda 1 Şubat 2020 tarihinde işe alınan 52 temizlik işçisi, işten çıkarıldı.

Binsat Holding’e bağlı bağlık temizlik firması tarafından temizlik personeli olarak işe alınan 52 işçi, 46 gün çalıştırıldıktan sonra 19 Mart’ta işten çıkarıldı. Koronavirüs salgınından kaynaklı önce 2 gün dönüşümlü ücretsiz izne çıkarılacaklarının söylendiğini ifade eden işçiler, 2 gün sonra 52 kişinin işten çıkarıldığını söyledi.

'Süreçten kaynaklı sizi işten çıkartmak zorunda kaldık'

Sputnik'e konuşan işçiler, ileride tekrar işe alınma umuduyla isim vermek istemedi.

"Koronavirüs nedeniyle 18 Mart’ta 'sizi 2 gün dönüşümlü ücretsiz izne çıkarıyoruz’ dediler. 19 Mart’ta da başka arkadaşlar tarafından işten çıkış verildiğini duyduk" diyen işçiler, “Şefler ya da müdürler tarafından hiçbir şekilde bilgilendirilmeden çıkışımız verilmiş. Ertesi gün gelip apron kartlarını ve verilen personel kıyafetlerini bırakmamız için havalimanına çağrıldık. Havalimanına gittiğimizde çok bir açıklama yapmadan önce göndermeye çalıştılar. Bizlerin baskısıyla kısa bir açıklama yapıldı. ‘Süreçten kaynaklı sizi işten çıkartmak zorunda kaldık. Durumlar iyi değil. Hak talebinde bulunmamanız için yeni başlayanları işten çıkardık. ‘Durumlar düzelirse sizleri tekrardan çağırabiliriz. Şahsi bir durum değil yanlış anlamayın’ dediler. Şikayetçi olmak isteyen birkaç arkadaşa da usulsüzce sesini yükseltip ‘istediğiniz yere şikayet edebilirsiniz’ dediler. Ve onların aracılığıyla havalimanında dışarı çıkartıldık” açıklamasında bulundular.

'Ev kirası, faturalar derken nasıl bir 'evdekal’ söz konusu olacak?'

Mağdur olduklarını söyleyen işçiler, "Hükümet süreçten kaynaklı ‘evdekal’ diyor. Kalalım tabi ki de, hem bireysel hem toplumsal olarak hepimizin birlik olma zamanı. Bu durum büyük bir dayanışma ile atlatılabilir. Bireysel değil sosyolojik hatta uluslararası bir konu. Ama işsiz kalıp ev kirası, faturalar derken nasıl bir 'evdekal’ söz konusu olacak? İşten çıkarılmalarla ilgili hükümetin bir an önce rehabilite edici moral destekli bir açıklama yürürlüğe geçirecek politikalar yürütmesi gerekir” şeklinde konuştu.