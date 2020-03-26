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11:03 26 Mart 2020
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    Eczane

    Ankara Eczacılar Odası Başkanı: Eczacılar bırakın satacak, kendilerine maske bulamıyor

    © İHA / BÜŞRA KUŞ - FADIL PİŞKİN-AW969444
    Türkiye
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1462)
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202003261041689020-ankara-eczacilar-odasi-baskani-eczacilar-birakin-satacak-kendilerine-maske-bulamiyor/

    Koronavirüse karşı birinci derecede risk grubunda olduklarına dikkat çeken Ankara Eczacılar Odası Başkanı Taner Ercanlı, eczacıların kendi imkanları dahilinde tedbir aldıklarını ancak yetmediğini söyledi. Ercanlı, "Meslektaşlarımız bırakın satacak maskeyi, kendisi kullanacağı maske bulamıyor" dedi.

    Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de ilk vakanın görülmesiyle hızla yayılan koronavirüs, doktorlar ve hemşirelerin yanı sıra eczacılar için de büyük risk oluşturuyor. Hastalar ile yakın temasta bulunan eczacılar, gün içerisinde onlarca vatandaş ile bir araya geliyor.

    Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre, eczacıların birinci derecede risk grubunda olduğuna dikkat çeken Eczacılar Odası Ankara Şube Başkanı Taner Ercanlı, hastaların ilk uğrak noktalarının eczaneler olduğunu vurguladı.

    SGK'nın raporlu hastalara dönük uygulanmasından sonra eczanelere yığılmanın daha da artığını ifade eden Ercanlı, kamu tarafından destek taleplerinin olduğunu söyledi.

    'Tüm eczanelerde sarı çizgi uygulamasını başlattık'

    Eczacıların kendi imkanları dahilinde tedbir aldıklarını ifade eden Ercanlı, şunları söyledi:

    © AA /
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    "Tüm eczanelerde sarı çizgi uygulamasını başlattık. Meslektaşlarımıza koruyucu gözlük dağıtımı gerçekleştirdik. Belediyelerimiz tarafından eczaneler dezenfekte edildi. Türkiye’nin birçok noktasında ve Ankara’da 60 noktada eczacılarımız 24 saat halka hizmet veriyor. Şu an korona virüs ile mücadelede cephenin en önünde olan eczacılar. 65 yaşın üzerinde birçok meslektaşımız var. 65 yaş ve üzeri kişilerin sokağa çıkma yasağı meslektaşlarımızın önerisi ile bizleri kapsamıyor. Tüm risklere ve kronik hastalıklarına rağmen çalışıyor arkadaşlarımız. Bunun yanı sıra kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımıza da hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu durumun süreklilik arz etmesini ve kamu tarafından desteklenmesini istiyoruz. Eczacıların kamu tarafından dikkate alınması ve eczacıları destekleyen açıklamaların yapılması gerekiyor.”

    'Maske eczacılara 4 liraya geliyor'

    Eczanelerin birçoğunda koronavirüsten korunmak amacıyla talep edilen maske, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlerin bulunmadığını ifade eden Ercanlı, şöyle konuştu:

    © AA /
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    “Meslektaşlarımız bırakın satacak maskeyi kendisi kullanacağı maske bulamıyor. Bunlar ile ilgili bakanlığa gerekli taleplerde bulunduk. Eczacıların maske ihtiyacının karşılanması, dezenfekte yapılması için sürecin düzenli hale getirilmesi için talepte bulunduk. Talep çok arttığından eczanelerimize gelen maskelerin fiyatları artıyor, eczane kaynaklı bir fiyat artışı söz konusu değil. Eczanelere giren ve çıkan ürünlerin alış ve satış fiyatlandırması kayıt altında. Burada arz–talep dengesine bağlı olarak eczaneye ulaşan ürünlerin fiyatlarında çok ciddi artışlar oldu. Basit cerrahi maskeleri dahi eczacılar 4 TL gibi bir fiyata alıyor ve çoğu da mağduriyet yaşanmaması için alış fiyatına satıyor. Bazı eczanelerde bulunmuyor, bulunmadığı için eczacı da takamıyor. Eczacıların maddi manevi kamunun gücünü arkasında hissetmesi gerekiyor.”

    Koronavirüs nedeniyle rahatsızlanan ve teşhis sürecinde olan birden fazla meslektaşları olduğunu da ifade eden Ercanlı, kamu tarafından bir an önce eczacılara yönelik tedbir ve destek alınmasını talep etti.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1462)
    Etiketler:
    Eczane, Dezenfektan, El dezenfektanı, Türkiye, SGK, Maske, Koronavirüs, Taner Ercanlı, eczacılık, eczacı, Ankara
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