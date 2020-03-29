'Beni virüs değil, senin bu düzenin öldürür' diyen TIR şoförü gözaltına alındı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan 'Evde Kal' çağrılarına, "Emekli, memur, zengin değilim. İşçiyim. TIR şoförüyüm. Çalışmasam ekmek yok. Beni bu virüs öldürmez, senin düzenin öldürür" sözleriyle tepki gösteren TIR şoförü gözaltına alındı.

Sözcü'den Can Çapar'ın haberine göre, sosyal medya hesabı üzerinden 'Evde kal' çağrılarını kendi üslubuyla sorgulayan Malik Yılmaz adlı TIR şoförü gözaltına alındı.

Yılmaz hakkında 'kanunlara uymamaya teşvik' suçundan işlem başlatıldı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’nden de konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sosyal medya üzerinde provakatif paylaşımlar yapan hesap sahipleri hakkında yapılan araştırmalar neticesinde Tik Tok ile yapılıp Twitter üzerinden paylaşılan halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici video paylaşımı yapan bir şahsın ilçemiz idaremiz dahilinde ikamet eden M. Y. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş olup, 29 Mart saat 11.30 sıralarında ikametinde yakalanmış, mevcutlu olarak adliye ye çıkarılmak üzere gözaltına alınmıştır. Şahıs hakkında kanunlara uymamaya teşvik suçundan adli işlem başlatılmıştır" denildi.

'Evde Kal' çağrılarına 'Emekli, memur, zengin değilim. İşçiyim. TIR şoförüyüm. Çalışmasam ekmek yok. Beni bu virüs öldürmez, senin düzenin öldürür' diyen TIR şoförü gözaltına alındıhttps://t.co/6C0EnYmqfT pic.twitter.com/jHLyX1y5bH — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 29, 2020

​TIR şoförü Yılmaz, hükümetin koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı 'Evde kal çağrılarına, yayınladığı videoyla tepki göstererek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şimdi diyorsunuz ya 'Evde kal Türkiye' diye. Nasıl kalalım baba? Emekli, memur, zengin değilim. İşçiyim ben. TIR şoförüyüm. Çalışmasam ekmek yok. Elektriğimi, suyumu, kirayı ödeyemem. Bunları zaten ödememek ölmekten beter, öleyim daha iyi. Bizi bu duruma getirmeden önce önlem alın. Ha senin lafınla evde kalarak açlıktan, kepazelikten ölmüşüm ya da virüsten. Ama beni bu virüs öldürmez, senin düzenin öldürür."