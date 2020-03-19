Bahçeli: Sosyal medyada provokasyon yapanlar koronavirüsten daha tehlikeli ahlaksızlardır

Koronavirüs salgınının ekonomik zararlarını en az düzeye çekilebilmek için açıklanan 21 maddelik tedbir paketini desteklediklerini açıklayan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Sosyal medyada provokasyon yapanlar, akılları bulandırıp korku atmosferi oluşturmaya çalışanlar virüsten daha tehlikeli ahlaksızlardır" ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüs vakaları ve alınan tedbirlerle ilgili açıklama yaptı.

Bahçeli, "Kovid-19 salgınının sosyal ve ekonomik neticelerini olabilecek en az düzeye çekilebilmek için açıklanan 21 maddelik tedbir paketi hayırlı bir adım, çok yararlı bir gelişmedir. Milliyetçi Hareket Partisi, Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Planı'nı yürekten desteklemektedir" dedi.

'Devlet ve millet kenetlenmesiyle virüsün alanı daraltılacak'

"Telaşa kapılmadan, şüpheye düşmeden, birbirimize güvenerek, mümkün mertebe evlerde kalarak, devlet ve millet kenetlenmesiyle virüsün alanı daraltılacak, sonra da tasfiye edilecektir" diyen Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Dünya üzerinde Kovid-19 hastalığına yakalanan insan sayısı 200 bine ulaşmış, ölüm vakaları da 8 bini geçmiştir. Türkiye’de ilk vaka 11 Mart 2020’de görülmüş, dün itibariyle de bu sayı 191’e çıkmıştır. Bu süreçte Kovid-19 hastalığından dolayı iki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyor, halen tedavisi süren vatandaşlarımızın da bir an önce şifa bulmalarını niyaz ediyorum.

Türkiye hastalık ortaya çıkar çıkmaz engelleyici tedbirleri sıkı bir şekilde almaya dikkat ve titizlikle özen göstermiştir. Nitekim 6 Ocak 2020’de Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir operasyon merkezi kurulmuş, 10 Ocak 2020’de de Bilim Kurulu teşekkül ettirilerek ölümcül virüsün gelişmesi sıcak takibe alınmıştır. Hiçbir ihmale, hiçbir gevşekliğe, hiçbir duyarsızlığa müsaade edilmemiştir. Sağlık Bakanlığı süreci müessir ve müspet ölçüde yönetmiş, kamuoyu doğru zamanda isabetle bilgilendirilmiştir.

'Şurası açıktır ki, dünya artık eski dünya olmayacaktır'

Devlet tüm kurum ve kurullarıyla seferber edilmiştir. Hükümet tarihi nitelikli görevini muvaffakiyetle yerine getirmiştir. Habis virüs etrafımızdaki ülkelerde ciddi kayıp ve yıkımlara yol açmışken, Türkiye’ye gecikmeli ve sınırlı ölçülerde yayılması alınan müteyakkız önlemlerin sayesindedir.

Elbette Kovid-19 hastalığının yol açacağı sosyal, ekonomik ve siyasal sonuçlar olacaktır ve bugünden öngörülmektedir. Ancak bu sonuçların seviyesi ve çerçevesi hakkında tam ve kesin bir hüküm vermek içinde bulunduğumuz kırılgan, değişken ve zorlu süreçte neredeyse imkânsıza yakındır. Sadece Türkiye değil, bütün ülkeler Kovid-19 hastalığına her yönüyle maruz ve muhataptır. Şurası açıktır ki, dünya artık eski dünya olmayacaktır.

Ülkemiz açısından önemli olan virüs kuşatmasını birlik ve beraberlik şuuruyla göğüslemek, doğabilecek hasar ve zararları kademe kademe azaltmaktır. İnsanı yaşatarak devlet ve millet bekamız muhafaza edilecektir. Kaldı ki başka bir seçeneğimiz de yoktur. Derinlikli ve tesirli tedbirlerle hem panik havası sönecek hem de tahribat zaman içinde tamir ve telafi edilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın dün itibariyle açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi toplamda 100 milyar TL’lik bir kaynağın devreye alındığını göstermektedir.

'Türkiye ekonomisi için karamsar senaryo yazanlar ters köşeye yatmışlardır'

Kovid-19 hastalığıyla mücadelede hep bir adım önde yer alan ülkemiz ihtiyaç duyulan her teşebbüs ve girişimi tereddütsüz ifa etmektedir. Türkiye ekonomisi için karamsar senaryo yazanlar ters köşeye yatmışlardır. Olumsuz bekleyişler bertaraf edilmiştir. Kötümser tablo çizenler bir yanda niyetlerinin kötülüğüne diğer yanda da yalın gerçekleri kavrayamamanın cehaletine mağlup olmuşlardır. Kovid-19 salgınının sosyal ve ekonomik neticelerini olabilecek en az düzeye çekilebilmek için açıklanan 21 maddelik tedbir paketi hayırlı bir adım, çok yararlı bir gelişmedir.

Milliyetçi Hareket Partisi 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Planı'nı yürekten desteklemektedir. Aziz milletimiz metin ve müsterih olmalıdır, ekonominin çarkları dönecek, risklerle dolu bu felaket dönemi mutlaka aşılacaktır. Sosyal medyada provokasyon yapanlar, akılları bulandırıp korku atmosferi oluşturmaya çalışanlar virüsten daha tehlikeli ahlaksızlardır. İyi günde, kötü günde bir ve bütün olan Türk milleti, tüm dünyayı sarıp sarmalayan Kovid-19 hastalığını Allah’ın izniyle yenecek dirayete, deneyime ve bilimsel zihniyete sahiptir.

'Türkiye bugünkü karanlıktan güçlenerek çıkacaktır'