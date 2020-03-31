Hastaneden kaçan koronavirüs hastası yaşamını yitirdi

Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nde koronavirüs şüphesi ile tedavi gören 74 yaşındaki A.Ü. yaşamını yitirdi.
Bir süredir aynı hastanede tedavi gören A.Ü.'nün koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. A.Ü.'nün cenazesi bugün 4 yakını tarafından hastaneden alındı.
Vefat eden vatandaşın eşi H.Ü.’nün ise gözetim altında tutulduğu, testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
Hayatını kaybeden A.Ü, geçtiğimiz günlerde izinsiz olarak hastaneden ayrılmış, ekipler tarafından evinde bulunarak tekrar hastaneye geri götürülerek gözetim altına alınmıştı.
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