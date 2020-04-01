Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programını sunan gazeteci Fatih Altaylı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medya hesaplarından 'Hayat Eve Sığar' paylaşımları yapan ünlülere tepki gösterdi.
'55 metrekarede 6 kişi yaşıyorsan hayat eve daha zor sığıyor'
Altaylı, yaptığı açıklamada, "Bir takım ünlüler fotoğraflar yayınlıyorlar ve 'Hayat Eve Sığar' diyorlar. 2 konser veriyorum 500 bin TL indiriyorum. 3 milyon dolarlık evde oturuyorum, evim 500 metrekare, karım var çocuğum var 2 tane hizmetçim var hayat eve sığar! Öyle eve babam da sığar. Ama 55 metrekare evde 6 kişi yaşıyorsan hayat eve daha zor sığıyor" ifadelerini kullandı.
Fatih Altaylı, 'Hayat Eve Sığar' paylaşımı yapan ünlülere sitem etti: Öyle eve babam da sığar https://t.co/H1UmR0L9Ft pic.twitter.com/0rPRyrqZ31— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 1, 2020
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