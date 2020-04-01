Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Başkanı Kıraner: 15 bin yoğun bakım hemşiresi açığı var

Türkiye'deki yoğun bakım yatak sayısı için en az 15 bin daha yoğun bakım hemşiresine ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Başkanı Ebru Kıraner, bakanlık tarafından atanacak 11 bin hemşirenin bu ihtiyaca ilaç olmayacağı görüşünde. Kıraner, yetkin bir yoğun bakım hemşiresinin minimum 1 yılda yetiştiğine dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 'pandemi' olarak ilan ettiği yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde 27 binin üzerinde can kaybına yol açtı.

Ülkeler salgının kontrol altına alınması için çeşitli önlemler alırken, Türkiye’de de sağlık alanı başta olmak üzere hayata geçirilen çok sayıda tedbire rağmen vaka sayısı ve can kaybı artmaya devam ediyor.

Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre, meslek örgütleri Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen sağlık personelinin görevlerine iade edilmesi çağrısı yaparken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 32 bin sağlık personelinin alınacağını ve bunun 11 binin hemşire olacağını açıkladı.

Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Başkanıe göre, alınacak 11 bin hemşire şu an yoğun bakımlara ilaç olmayacak.

Son dönemde yapılan tartışmaların yoğun bakım yatak sayısı ve ventilatör üzerinden yürütüldüğüne işaret ederek, 'Yatak ve ventilatör sayısı ile yoğun bakımlardaki hizmeti değerlendirmek çok zor' diyen Kıraner, Sağlık Bakanlığı’nın 2016 verilerinde 12 bin 300 olarak açıklanan yoğun bakım hemşire sayısının aradan geçen 4 senede ihtiyacı karşılayacak oranda artmadığı görüşünde.

Kıraner, şu anda 15 bin civarında yoğun bakım hemşiresi açığı olduğuna dikkat çekiyor.

'Koronavirüs vakalarında bir hastaya bir hemşire bakılması öneriliyor, ama bizde mümkün değil'

Türkiye’de yoğun bakımların 3 düzeyde sınıflandırıldığını ifade eden Kıraner, "Güncel bilgiler ile Covid-19 yoğun bakımların her biri şu an üçüncü düzey yoğun bakımları muamelesi görmek zorunda. Salgın öncesi iki hastaya bir hemşire vermekte bile zorlanırken, şimdi iki hastaya bir hemşirede daha da zorlanacağız. Uluslararası standartlarda koronavirüs vakalarında bir hastaya bir hemşire bakılması öneriliyor. Ama bu bizde şu şartlarda mümkün değil” dedi.