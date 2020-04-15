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12:54 15 Nisan 2020
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    Köpek-Kedi

    Hayvanseverlerden İçişleri Bakanlığı'na genelge teşekkürü

    © Fotoğraf : Pixabay
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (142)
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    Sputnik Türkiye
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    İçişleri Bakanlığı'nın yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına düzenli yem ve su bırakılması ile yaşam alanlarının dezenfekte edilmesi yönünde 81 valiliğe gönderdiği genelge hayvanseverleri mutlu etti. İzmirli hayvanseverler ve hayvan hakları savunucuları, İçişleri Bakanlığı'na teşekkür etti.

    Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşlar evden çıkmayınca, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için İçişleri Bakanlığı 5 Nisan günü genelge yayımladı. 81 valiliğe gönderilen genelgede, tespit edilen noktalara düzenli olarak yem ve su bırakılması istendi.

    Koronavirüs salgınının sadece insan hayatını değil, sokak hayvanlarının hayatını da olumsuz etkilediği belirtilen genelgede, sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla gündelik yaşamın olağan koşullarının değişmesi ve yiyecek içecek servisi yapılan yerlerin tüketim kapasitesinin düşmesi nedeniyle başta hayvan barınakları olmak üzere artık yiyeceklerden beslenen sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğu ortaya çıktığı ifade edildi.

    Genelge doğrultusunda başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılacak. İhtiyaç duyulan alanlar dezenfekte edilecek.

    'Beslenemedikleri zaman hızlı bir şekilde hastalık geliştirerek ölebiliyorlar'

    Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), çıkan genelgenin sokak hayvanları açısından önem taşıdığını ifade etti. Virüsün etkisini göstermeye başladığı günden itibaren sokak hayvanları için bireysel çaba gösterdiklerini belirten vatandaşlar, genelge sayesinde tüm hayvanların beslenecek olmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.

    HAYTAP Basın Sözcüsü Şule Baylan alınan kararların çok yerinde olduğunu belirterek, özellikle bu dönemde tedavi ve kısırlaştırmaların devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. Tedavi ve kısırlaştırmalar için özel veterinerlerle anlaşma yapılması gerektiğini de söyleyen Baylan şunları kaydetti:

    "İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesi hayvan hakları savunucularını memnun etmiştir. Belediyelerin koronavirüs nedeniyle bakımevlerindeki personel sayısının azaltılması ve bir gün arayla çalışması söz konusuydu. Bu noktada yaşanan aksama için de bir denetleme genelgesi yayınlandı. Hem denetleme hem de besleme genelgesi için teşekkür ederiz. Bu aşamada beslenmeleri önemliydi. Beslenemedikleri zaman hızlı bir şekilde hastalık geliştirerek ölebiliyorlar. Önemli bir konu da üremenin de durdurulması. Kısırlaştırma, sokak hayvanlarının popülasyonu için beslenme kadar önemli. Bu konuyla da ilgili Bakanlığın bir çalışma yapmasını istiyoruz. Şu an çalışan sayısı yetersiz ancak herkes mahallede bulduğu hayvanları kısırlaştırabilir. Bu konuda da Bakanlık ve özel klinikler sözleşme yapabilirler."

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (142)
    Etiketler:
    Koronavirüs testi, Barınak, Mama, Hayvan hakları, Sokak hayvanları, İçişleri Bakanlığı
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