Pazarda koronavirüs denetimi: 342 esnaf ve müşteriye ceza

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 772 semt pazarında yaptığı denetimlerde 342 esnaf ve müşteri hakkında işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 81 il valiliğine 27 Mart tarihinde ek genelge göndererek, semt ve mahalle pazarlarında tezgahlar arası mesafe ve pazar yerlerindeki müşteri sayısı ve pazarlarda sosyal mesafe ve sosyal izolasyona kuralları yeniden düzenledi.

Söz konusu genelgeye göre ülke genelindeki semt ve mahalle pazarlarında sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi dışında ürün satışı yapılmaması, tezgahlar arasındaki mesafenin en az 3 metre olması, pazar yeri alanına aynı anda alınacak müşteri sayısının esnaf sayısının iki katını aşmaması, satıcı ve müşterilerin maske kullanma zorunluluğu, sosyal mesafe kuralları başta olmak bakanlığın illere gönderdiği genelge kapsamında dün denetimler yapıldı.

Denetimlerde toplam 772 semt ve mahalle pazarı denetlendi. Denetimlerde 342 pazar esnafı ve müşteriye alınan kurallara uymamaktan Umumi Hıfzıssıha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddesi uyarınca adli ya da idari işlem uygulandı.