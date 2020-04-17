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14:02 17 Nisan 2020
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    Kılıçdaroğlu, CHP'nin 23 Nisan projesini başlattı: Zaman Kapsülü

    © AA / CHP/Alp Eren Kaya
    Türkiye
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    CHP, TBMM'nin açılışının ve ulusal egemenlik mücadelesinin 100. yılını, sosyal medyada başlattığı 'Cama Yansıyan Kardeşlik've 'Zaman Kapsülü' projeleriyle kutlayacak. 23 Nisan'da, pandemi günlerinde dünyanın dört bir yanında evlerinde kalan çocuklara, Türkiye'den barış ve dostluk mesajları gönderilecek.

    CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının ve ulusal egemenlik mücadelesinin 100. yılını, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sosyal medyada başlattığı iki projeyle kutlayacak.

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, projeyi sosyal medya hesaplarından "#DünyayıBarışlaİyileştiriyoruz" ve "#YurttaBarışDünyadaBarış" hastaglerini kullanarak çocuklara yaptığı çağrıyla başlattı. 

    ​'Dünyayı barışla iyileştirelim'

    Paylaşımında, "Sevgili çocuklar, bu yıl 23 Nisan'ı sağlıklı bir dünya dileğiyle, dünya barışına adıyoruz. Gelecek güzel günlere barış mesajlarınızı bırakın. Coşkuyla kutlayacağımız nice 23 Nisanlarda buluşacağız. Sizleri çok seviyorum" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, videolu mesajında ise çocuklara şöyle seslendi: 

    © AA / Binnur Ege Gürün Koçak
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    "Coşkuyla kutlamayı beklediğiniz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu sene evlerinizde kutlayacaksınız. Tarihi bir döneme tanıklık ettiğimiz bu günlerde dayanışmanın, sevginin, barışın ve sağlığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Tüm dünya çocuklarıyla birlikte tanıklık ettiğiniz bu günlerde, ulusal egemenliğin 100. yılını sağlık dolu bir dünya dileğiyle dünya barışına adıyoruz. Sizler de tüm dünya çocuklarıyla birlikte duygularınızı video, yazı ya da resimlerle paylaşın, gelecek güzel günlere mesajınızı bırakın. Dünyayı barışla iyileştirelim. Coşkuyla kutlayacağımız nice 23 Nisanlarda buluşmak dileğiyle… Sizleri çok seviyorum." 

    'Türkiye'den barış ve dostluk mesajları gönderilecek'

    CHP'den yapılan açıklamada ise pandemi günlerinde kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünya barışına adanması amacıyla hayata geçirilen projeyle ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi'nin yaptığı değerlendirmelere yer verildi. 

    Pandemi günlerinde insanlığın ortak evrensel değerlerinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığına işaret eden İlgezdi, insanlığın ortak evrensel değerleri olan adalet, sevgi, eşitlik ve insan onuruna saygı için sağlık ve barış dolu bir dünyaya ihtiyaç bulunduğunu vurguladı.

    ​İlgezdi, "Proje ile ulusal egemenliğin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılında, Büyük Önder, Devrimci Mustafa Kemal Atatürk tarafından Çocuk Bayramı olarak da ilan edilen 23 Nisan'da, pandemi günlerinde dünyanın dört bir yanında evlerinde kalan çocuklara, Türkiye'den barış ve dostluk mesajları göndereceğiz. Böylece pandemi günlerinde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünya barışına adanacak" bilgilerini paylaştı. 

    'Zaman kapsülü web sitesi 1 sene sonra erişime açılacak'

    © Fotoğraf : DHA
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    İlgezdi, 'Zaman Kapsülü Projesi' için de bir web sayfası hazırladıklarını ve gelen tüm resim, video ve yazıları bu sayfaya yükleyeceklerini belirterek, "1 sene sonra erişime açılacak olan web sitesi ile pandemi günlerinde yaşanan 23 Nisan'da geleceğe umut dolu, sağlık ve barış içinde yaşayan dünya için temennilerimizi görmüş olacağız. İnsanlık tarihi, direniş ve umudun tarihidir. Ulusal egemenlik mücadelesi de zorlu günlerde kazanıldı. Biz umudumuzu ve barışa olan inancımızı kaybetmeden dünyayı barışla iyileştireceğiz. 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşayacağız" ifadelerini kullandı. 

    CHP'nin başlattığı projeye göre, 17-24 Nisan tarihlerinde #dünyayıbarışlaiyileştireceğiz ve #yurttabarışdünyadabarış hastagleriyle resimler sosyal medyada paylaşılırken, dünya barışı ile ilgili yazı ve videolar "zamankapsulu@chp.org.tr" adresine gönderilecek.

    Proje sonunda, pandemi günlerinin toplumsal hafızası olarak tüm resimler, videolar ve yazılardan kısa film ve kitap hazırlanacak.

    Etiketler:
    Mesaj, Video, Mustafa Kemal Atatürk, TBMM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye, Gamze Akkuş İlgezdi, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP
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