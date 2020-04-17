Kılıçdaroğlu, CHP'nin 23 Nisan projesini başlattı: Zaman Kapsülü

CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının ve ulusal egemenlik mücadelesinin 100. yılını, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sosyal medyada başlattığı iki projeyle kutlayacak.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, projeyi sosyal medya hesaplarından "#DünyayıBarışlaİyileştiriyoruz" ve "#YurttaBarışDünyadaBarış" hastaglerini kullanarak çocuklara yaptığı çağrıyla başlattı.
Sevgili çocuklar,— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 17, 2020
Bu yıl 23 Nisan’ı sağlıklı bir dünya dileğiyle, dünya barışına adıyoruz. Gelecek güzel günlere barış mesajlarınızı bırakın. Coşkuyla kutlayacağımız nice 23 Nisanlarda buluşacağız. Sizleri çok seviyorum. #DünyayıBarışlaİyileştiriyoruz #YurttaBarışDünyadaBarış pic.twitter.com/GAWAkHDk4n
'Dünyayı barışla iyileştirelim'
Paylaşımında, "Sevgili çocuklar, bu yıl 23 Nisan'ı sağlıklı bir dünya dileğiyle, dünya barışına adıyoruz. Gelecek güzel günlere barış mesajlarınızı bırakın. Coşkuyla kutlayacağımız nice 23 Nisanlarda buluşacağız. Sizleri çok seviyorum" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, videolu mesajında ise çocuklara şöyle seslendi:
'Türkiye'den barış ve dostluk mesajları gönderilecek'
CHP'den yapılan açıklamada ise pandemi günlerinde kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünya barışına adanması amacıyla hayata geçirilen projeyle ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi'nin yaptığı değerlendirmelere yer verildi.
Pandemi günlerinde insanlığın ortak evrensel değerlerinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığına işaret eden İlgezdi, insanlığın ortak evrensel değerleri olan adalet, sevgi, eşitlik ve insan onuruna saygı için sağlık ve barış dolu bir dünyaya ihtiyaç bulunduğunu vurguladı.
📢Sevgili ÇOCUKLAR, çağrımız size!— Gamze Akkuş İlgezdi (@gamzeilgezdi) April 17, 2020
👉23 Nisan’da umut dolu, sağlık ve barış içinde yaşayan bir dünya için geleceğe mesaj bırakın.
👉 İsterseniz video çekin, isterseniz yazı ya da çizgilerle düşüncenizi paylaşalım.
👉Gelin dünyayı barış ve sevgiyle iyileştirelim❤️ pic.twitter.com/OtXmMJP14v
İlgezdi, "Proje ile ulusal egemenliğin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılında, Büyük Önder, Devrimci Mustafa Kemal Atatürk tarafından Çocuk Bayramı olarak da ilan edilen 23 Nisan'da, pandemi günlerinde dünyanın dört bir yanında evlerinde kalan çocuklara, Türkiye'den barış ve dostluk mesajları göndereceğiz. Böylece pandemi günlerinde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünya barışına adanacak" bilgilerini paylaştı.
'Zaman kapsülü web sitesi 1 sene sonra erişime açılacak'
CHP'nin başlattığı projeye göre, 17-24 Nisan tarihlerinde #dünyayıbarışlaiyileştireceğiz ve #yurttabarışdünyadabarış hastagleriyle resimler sosyal medyada paylaşılırken, dünya barışı ile ilgili yazı ve videolar "zamankapsulu@chp.org.tr" adresine gönderilecek.
Proje sonunda, pandemi günlerinin toplumsal hafızası olarak tüm resimler, videolar ve yazılardan kısa film ve kitap hazırlanacak.
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