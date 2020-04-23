Kanada'dan getirilen 349 Türk vatandaşı Kırklareli'nde yurda yerleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat ve Dışişleri Bakanlığı'nın çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, yaklaşan ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu devam ediyor.

Operasyon kapsamında Kanada'dan uçakla İstanbul'a getirilen 349 Türk vatandaşı, buradan otobüslerle Kırklareli'ne götürüldü.

Vatandaşlar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekiplerinin gözetiminde sağlık kontrollerinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Hundi Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Yurda yerleştirilen vatandaşlar 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.