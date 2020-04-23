Kayıt
16:52 23 Nisan 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Koronavirüse karşı 4 aşamalı plan: Hayat ne zaman normale dönecek?

    © AFP 2020 / Bülent Kılıç
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (113)
    1111
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104166/25/1041662521_0:101:3078:1833_1200x675_80_0_0_e40c4368a12652374d48b447ffe89a09.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202004231041895727-koronaviruse-karsi-4-asamali-plan-hayat-ne-zaman-normale-donecek/

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz" açıklamasının ardından bakanlıkların normalleşme çalışmaları başladı. Normalleşme için 4 aşamalı bir yol haritası izlenecek.

    Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bakanlık birimlerine gönderilen yazıda, 21 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı'ndan gönderilen e-postada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne sunulmak üzere 'Normalleşme planı' hazırlıklarının başladığı belirtildi.

    Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, koronavirüs salgınının yayılma hızının düşmesi ve hayatın olağan akışına dönme sürecinin başarıyla tamamlanması için 4 aşamalı olarak normalleşme planı yapılacağı belirtilen yazıda, aşamalara ilişkin MEB'in görev alanı içindeki konularla ilgili öneri ve eylem planlarının hazırlanması istendi.

    Habere göre 'normalleşme süreci' Ramazan Bayramı'nı müteakiben başlayacak, Kovid-19 aşısının bulunacağı tarihe kadar 4 aşama içinde hayata geçirilecek.

    Aşamalar şu şekilde hayata geçecek:

    • Aşama 0 (Hazırlık dönemi): 4-26 Mayıs 2020,
    • Aşama 1: 27 Mayıs-31 Ağustos 2020,
    • Aşama 2: 1 Eylül-31 Aralık 2020,
    • Aşama 3: 1 Ocak 2021-Kovid-19 için aşının  geliştirilerek uygulandığı tarih (şayet 1 ve 2. aşamada aşı henüz geliştirilerek uygulanmamış ise).

    'Ülke genelinde pozitif vaka çıkmaması beklenecek'

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın yazısında, eylem planları konusunda bir de örneğe yer verildi. Üzerinde 'örnektir' ibaresi bulunan, icracı olarak İçişleri Bakanlığı'nın göründüğü çizelgede, 27 Mayıs-31 Ağustos arasındaki 1. aşamada, restoran ve kafelerin mesai saatleriyle sınırlı olmak üzere ve katı fiziki mesafe koşuluyla açılması öngörülüyor. Bu aşamanın 14 gün boyunca Kovid-19 pozitif vaka ortaya çıkmaması halinde hayata geçirilmesi öngörülüyor.

    Çizelgeye göre 1 Eylül-31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki 2. aşamada ise, restoran ve kafeler için fiziki mesafe ve hijyen kuralları uygulanarak saat sınırının kaldırılması planlanıyor. Bunun için de 30 gün yeni Kovid-19 vakası  görülmemesi gerekiyor.

    İçişleri Bakanlığı'nın örnek çizelgesine göre, 3. aşamada da restoran ve kafeler fiziki mesafe ve hijyen kuralları uygulanarak herkese (yaş sınırı uygulanmadan) açılacak. 2021’de başlayacak. 3. aşama için öngörülen bu plana göre de ülke genelinde pozitif vaka çıkmaması beklenecek.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (113)
    Etiketler:
    Koronavirüs testi, Sağlık Bakanlığı, Ramazan Bayramı, Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı, Milliyet gazetesi, Kovid-19, Koronavirüs, Türkiye, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Rusya'nın başkenti Moskova'daki Lenin heykeli
    Vietnam’dan Antarktika’ya: Dünyanın dört bir yanındaki Lenin heykelleri
    Karikatür
    ABD'de petrol fiyatları ilk kez sıfırın altına düştü
    İnfografik
    Kovid-19'la mücadele için Türkiye'nin yaptığı yardımlar
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet