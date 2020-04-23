Koronavirüse karşı 4 aşamalı plan: Hayat ne zaman normale dönecek?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bakanlık birimlerine gönderilen yazıda, 21 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı'ndan gönderilen e-postada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne sunulmak üzere 'Normalleşme planı' hazırlıklarının başladığı belirtildi.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, koronavirüs salgınının yayılma hızının düşmesi ve hayatın olağan akışına dönme sürecinin başarıyla tamamlanması için 4 aşamalı olarak normalleşme planı yapılacağı belirtilen yazıda, aşamalara ilişkin MEB'in görev alanı içindeki konularla ilgili öneri ve eylem planlarının hazırlanması istendi.

Habere göre 'normalleşme süreci' Ramazan Bayramı'nı müteakiben başlayacak, Kovid-19 aşısının bulunacağı tarihe kadar 4 aşama içinde hayata geçirilecek.

Aşamalar şu şekilde hayata geçecek:

Aşama 0 (Hazırlık dönemi): 4-26 Mayıs 2020,

Aşama 1: 27 Mayıs-31 Ağustos 2020,

Aşama 2: 1 Eylül-31 Aralık 2020,

Aşama 3: 1 Ocak 2021-Kovid-19 için aşının geliştirilerek uygulandığı tarih (şayet 1 ve 2. aşamada aşı henüz geliştirilerek uygulanmamış ise).

'Ülke genelinde pozitif vaka çıkmaması beklenecek'

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yazısında, eylem planları konusunda bir de örneğe yer verildi. Üzerinde 'örnektir' ibaresi bulunan, icracı olarak İçişleri Bakanlığı'nın göründüğü çizelgede, 27 Mayıs-31 Ağustos arasındaki 1. aşamada, restoran ve kafelerin mesai saatleriyle sınırlı olmak üzere ve katı fiziki mesafe koşuluyla açılması öngörülüyor. Bu aşamanın 14 gün boyunca Kovid-19 pozitif vaka ortaya çıkmaması halinde hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Çizelgeye göre 1 Eylül-31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki 2. aşamada ise, restoran ve kafeler için fiziki mesafe ve hijyen kuralları uygulanarak saat sınırının kaldırılması planlanıyor. Bunun için de 30 gün yeni Kovid-19 vakası görülmemesi gerekiyor.

İçişleri Bakanlığı'nın örnek çizelgesine göre, 3. aşamada da restoran ve kafeler fiziki mesafe ve hijyen kuralları uygulanarak herkese (yaş sınırı uygulanmadan) açılacak. 2021’de başlayacak. 3. aşama için öngörülen bu plana göre de ülke genelinde pozitif vaka çıkmaması beklenecek.