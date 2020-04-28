Ceza kesilen modifiye araç sürücüsü: 10 bin lira ceza yesem vazgeçmem

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, otomobilinin teknik özelliklerinde değişiklik yapan Melih Seymen'e bin TL ceza kesti. Seymen ise "Bin lira değil, 10 bin lira ceza yesem vazgeçmem" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İnegöl'ün İstiklal caddesi üzerinde kontrol yapan polis ekipleri 16 AAY 474 plakalı otomobili durdurdu.

Otomobilin teknik özelliklerinde değişiklik tespit eden polis, modifiye aracın amortisör sistemini kontrol etti.

Araçta izinsiz değişiklikler yaptığı belirlenen 20 yaşındaki Melih Seymen'e 1000 lira para cezası uygulandı. Bir hafta içerisinde sürücüsünün uygunsuz amortisör sistemini çıkartmaması halinde otomobil trafikten men edilecek.

Ceza işlemi uygulanan Melih Seymen ise kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Bursa merkezden İnegöl'e geldim. Geldiğim gibi ceza yedim. Bin lira değil, 10 bin lira ceza yesem vazgeçmem, benim zevkim bu" dedi.