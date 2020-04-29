Yoğun bakımda 32 gün kalan koronavirüs hastası: Öldüm, geldim

Kayseri'de Kovid-19 testi pozitif çıkan ve 32 gün sonra yoğun bakımdan normal servise alınan 61 yaşındaki H.K., "O kadar mutluyum ki, mezara gittim geldim. 'Öldüm, geldim' diyebilirim" ifadesini kullandı.

Kayseri'de yaşayan H.K., 25 Mart'ta yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başvurdu.

Koronavirüs testi pozitif çıkan 61 yaşındaki kadın, sağlık durumu kötüleşince yoğun bakım servisine alındı. Burada 17 gün solunum cihazına bağlı kalan H.K., 32 gün süren tedavinin ardından normal servise alındı.

Şu an sağlık durumu iyi olan H.K., "Çok sabrettim. Ben 'gittim' diyordum. Allahım bana güç ve sabır verdi. O kadar mutluyum ki ben mezara gittim, geldim. 'Öldüm, geldim' diyebilirim. Hiç kendimde değildim. Allahıma sonsuz şükürler olsun, iyiyim. İlk geldiğimde felaket öksürüğüm vardı. Şu an iyiyim. Bir de yürüyebilsem daha mutlu olacağım. Ağrıyan bir yerim yok" diye konuştu.

H.K.'yı kontrol eden İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kürşat Gündoğan ise "Badireler atlattın. Şu anda çok iyisin. Zamanla yürüyeceksin. Uzun bir zaman yoğun bakımda kaldın. Zamanla düzelecek" dedi.