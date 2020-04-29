'Hayat Eve Sığar' uygulaması güncellendi: İl il koronavirüs haritası

Koronavirüsle ilgili bilgilendirme için geliştirilen 'Hayat Eve Sığar' uygulaması güncellendi. Artık il il virüs yoğunluk haritası görülebilecek.

'Hayat Eve Sığar' güncellemesine yeni gelen güncellemeyle, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor.

Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan, 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması bir süredir Android ve App Store platformlarında yayında. Uygulama, koronavirüs testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeleri gösteriyor.

Uygulama, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini soruyor. Kullanıcılar, 'Ailem’ bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor.

Uygulama vatandaşları koronavirüs konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirildi.

Uygulama ile telefon numarası doğrulaması yapılarak adım adım sorulan soruları cevaplayıp, koronavirüsle ilgili şikayetlere göre nasıl davranılması gerektiği belirtiliyor.

Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına ulaşılabiliyor. Evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluğu görülebiliyor.