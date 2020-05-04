İzmir'de koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı sayısı 466'ya yükseldi

İzmir Tabip Odası, koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen sağlık personeli sayısının 466'ya yükseldiğini açıkladı.

Odanın açıkladığı 4 Mayıs tarihli verilere göre; 147'si hekim, 2'si diş hekimi, 146'sı hemşire-ebe-sağlık memuru, 85'i personel, 16'sı tıbbi sekreter, 24'ü teknisyen, 30'u memur, 6'sı eczacı, 2'si psikolog, 5'i güvenlik görevlisi, 1'i şoför ve 2'si mühendis olmak üzere 466 sağlık çalışanına koronavirüs tanısı konuldu.

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