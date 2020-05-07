Nissan'ın eski CEO'sunu kaçırdığı iddia edilen 7 kişi hakkında iddianame hazırlandı

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin soruşturma çerçevesinde, 4 pilot, bir şirket yöneticisi ve 2 hostes olmak üzere 7 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.