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12:37 16 Ocak 2020
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    Ghosn'un kaçışına yardım ettiği öne sürülen 2 kişinin görüntüleri ortaya çıktı

    © AA / İstanbul Emniyet Müdürlüğü
    Dünya
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    Eski Nissan CEO’su Carlos Ghosn'un Japonya'dan kaçmasına yardım ettikleri ve Türkiye'ye gelene kadar uçakta eşlik ettikleri öne sürülen ABD'li Michael T. ile Lübnanlı George Antoine Z'nin İstanbul Havalimanı'ndan çıkış görüntülerine ulaşıldı.

    Carlos Ghosn'un, ‘kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği’ gerekçesiyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin soruşturmada yeni bilgi, fotoğraf ve görüntüye ulaşıldı.

    Alınan bilgiye göre, 29 Aralık'ta Osaka’dan hareket eden ve 30 Aralık'ta saat 05.30'da Atatürk Havalimanı'na inen TC-TSR kuyruk numaralı uçakta bulunan ve İstanbul Havalimanı'nda tarifeli uçakla Lübnan'a giden yabancı uyruklu iki kişinin, Ghosn'un Japonya'dan kaçmasına yardım ettikleri ve müzik kutusu içerisinde Türkiye'ye gelene kadar uçakta eşlik ettikleri öne sürüldü.

    Ghosn'la birlikte Türkiye'ye gelen ABD vatandaşı Michael T. (60) ile Lübnan vatandaşı George Antoine Z'nin (61) yer hizmetleri aracılığıyla yurda giriş yaptıkları, saat 06.02'de taksi ile İstanbul Havalimanı'na geçtikleri, 10.02 ve 10.04'te pasaport çıkış işlemleri yaparak 12.20'de Lübnan Hava Yolları'na ait ME-0266 numaralı uçakla Türkiye'den ayrıldıkları ortaya çıkmıştı.

    İstanbul Havalimanı pasaport kontrol noktasındaki güvenlik kamera görüntülerinde, Michael T. ve George Antoine Z'nin, kontrol noktasına yaklaştıkları ve arka arkaya işlemlerini yaptırarak çıkış yaptıkları görülüyor.

    © AA / İEM
    Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Ghosn'un ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan hava delikleri açılan bir müzik kutusu aracılığıyla kaçtığı belirtildi.

    Soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklandı

    Carlos Ghosn'un kaçmasına ilişkin yedi şüpheli gözaltına alınarak, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

    Özel bir hava yolu şirketinde görevli pilotlar Noyan P, Özgü Bilge B, Serhat K, Bahri Kutlu S. ve şirket yöneticisi Okan K. ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince 3 Ocak’ta tutuklanmıştı.

    Fransa, Brezilya ve Lübnan vatandaşlığı bulunan Carlos Ghosn ile Lübnan doğumlu, ABD vatandaşı eşi Carole Ghosn, Beyrut'taki evlerinde Reuters'e özel röportaj verirken
    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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    Yer hizmetleri şirketinde çalışan Fatih K, ile İsmail Mert H. savcılık tarafından serbest bırakılırken, suçta kullanılan iki uçakla ilgili el koyma kararı verilmişti.

    Soruşturma kapsamında tutuklanan şirket yöneticisi Okan K’nin, Carlos Ghosn'u uçak içerisinde müzik ekipmanlarını taşımakta kullanılan kutudan çıkartarak merdivenlerden yürüyerek indirdiği ve merdiven önünde çalışır vaziyette bekleyen bir araçla 40 metre ilerideki uçağa götürdüğü, Ghosn'un araçtan inip TC-RZA kuyruk numaralı uçağa binmesi üzerine ayrıldığı tespit edilmişti.

    Ayrıca Okan K’nin de yolcu olarak çıkış yaptığı, 10.15'te tekrar Atatürk Havalimanı'ndan yurda giriş yaptığı belirlenmişti.

    Öte yandan Japon yetkililerin başvurusu üzerine Interpol'ün, 2 Ocak'ta Carlos Ghosn hakkında kırmızı bülten çıkardığı, kırmızı bülten kaydının 6 Ocak'ta resmi makamlara ulaştığı öğrenilmişti.

    Etiketler:
    Uçak, Kaçırma, Kaçış, ev hapsi, İstanbul Havalimanı, Türkiye, Lübnan, Japonya, Carlos Ghosn
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