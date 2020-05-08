Kapalıçarşı 1 Haziran'da ziyarete açılıyor

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için 23 Mart'ta ziyaretçi girişine kapatılan ve o günden itibaren yalnızca Kılıççılar ve Mercan kapılarından esnafın giriş yaptığı Kapalıçarşı açılışa hazırlanıyor.

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, "Kapalıçarşı'yı 1 Haziran'da ziyarete açacağız" dedi.

Kurtulmuş, Ramazan Bayramı sonrasında Kapalıçarşı'da hayatın normale dönmesinin beklendiğini belirtti.