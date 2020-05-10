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    Taciz nedeniyle meslekten atılan eski uzman çavuş, bacanağı ile baldızını öldürdü: Olay anını telefonla eşine dinletti

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    Erzurum'da, taciz ve darp iddiasıyla meslekten ihraç edilen Uzman Çavuş Mükremin Turhan, (41), bacanağı Fatih Özmen (27) ile baldızı Hülya Özmen'i (29) pusu kurup, tabancayla vurarak öldürdü. Zanlının, ayrıca, cep telefonu ile arayıp cinayeti dinlettiği eşi Fatma Turhan'a 'kan parası' adı altında 32 bin lira da gönderdiği ortaya çıktı.

    Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Palandöken ilçesindeki Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. Uzman Çavuş olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Mükremin Turhan, 26 Kasım 2019'da taciz ve darp suçlarınan meslekten ihraç edildi. İddiaye göre, eşiyle bacanağı arasında bir ilişki olabileceğini düşünün Turhan, olay günü Özmen çiftinin evi önünde pusu kurdu. Fatih Özmen'in evden çıkıp, eşiyle birlikte 25 LE 192 plakalı otomobiline bindiğini gören Mükremin Turhan, aracı çalıştırdığı sırada bacanağına tabancayla ateş etti. Bu sırada, "Yapma enişte" diyerek kaçmaya çalışan Hülya Özmen'e de ateş etti. Cinayet anında yaşananları cep telefonu ile eşine dinleten Mükremin Turhan olay yerinden kaçtı.

    'Kan paran' mesajı

    Turhan eşinin cep telefonuna, "Bu da senin kan paran diye" mesaj atarak hesabına havale ettiği 32 bin liralık dekontu gönderdi. Turhan, gönderdiğin havalenin açıklama bölümüne de "Kan paran hayırlı olsun" ifadesini yazdı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Fatih Özmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp masajı yapılarak Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hülya Özmen ise doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olay yerini şerit çekerek kapatan polis ekipleri, vatandaşların bölgeye girmesine izin vermedi. Fatih Özmen'in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Görgü tanıkları en az 7- 8 el silah sesi duyduklarını belirtirken, 31 plakalı beyaz bir otomobille kaçtığı tespit edilen Mükremin Turhan, kısa süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Özmen çiftinin geçen yıl evlendikleri ve Adli Tıp'ta yapılacak otopsinin ardından bugün Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

    Olay anı kamerada

    Öte yandan olay bir apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde olay yerine gelen Mükremin Turhan'ın bir süre beklediği, araç yakına gittikten sonra çöp konteynerine bir şey atıp olay yerinden kaçtığı görüldü. Emniyet müdürlüğünde ifadesi tamamlanan Mükremin Turhan saat 11.00 sıralarında geniş güvenlik önlemleri atında çelik yelek giydirilerek adliyeye çıkarıldı.

    'Fatih espri yaptı, ben de güldüm'

    Katil zanlısı eşi Mükremin Turhan'ın adliyeye çıkarıldığı sırada olayla ilgili açıklamalarda bulunan Fatma Çelik, gazetecilerden  soy isminin Turhan yerine Çelik olarak yazılmasını istedi. Kız kardeşi Hülya'nın 2 ay önce hasta olduğu için kendilerinde kaldığını anlatan Fatma Çelik, "Fatih espirili bir çocuktu. Bizde kalırken bir espiri yapmış, ben de gülmüşüm. Mükremin bunu takıntı haline getirdi. 'Sen Fatih'i seviyorsun', 'Fatih'le aşk yaşıyorsun' diyordu. Ben de bu durumu ailemle paylaştım. Babam da Mükremin'le konuştu. 'Kızıma niye böyle yapıyorsun' diye uyardı. Bundan sonra babama da cephe aldı. Eşimle aramızdaki sorunlar sebebiyle iki kızımla birlikte babamlarda kalıyordum. Bu sırada çalışırken aradı 'gelip seninle konuşacağım' dedi. İş yerime geldi, oturdu sinirli bir şekilde 'ben senin yüzüne baktığım zaman Fatih'le görüyorum. Şunu, bunu görüyorum' dedi. Bende saçmalama Mükremin dedim, Fatih benim kardeşim erken evlenseydim onun yaşında çocuğum olurdu. Gene saçma sapan konuştu. Erkek kardeşimi aradım ağladım. Kardeşim 'git savcılığa ver' dedi. Küçük kardeşim Yusuf'la babama gittik. Biz 6 aydır babamda kalıyoruz. 5 dakika sonra babamın evine geldi. Kapıyı tekmelemeye başladı. Babam kapıyı açın dedi, ben onun ne kadar psikopat olduğunu bildiğim için bırakmadım. 155'i aradım, polis ekipleri geldi" diye konuştu.

    'Uzaklaştırma onaylanmadı'

    Eşinin sürekli kendisini tehdit ettiğini öldüreceğini söylediğini anlatan Fatma Çelik, "Erkek kardeşim beni iş yerinden araçla alıyordu. Şikayetçi olmamın üzerinden 3 gün geçti, polis aradı. Mahkemenin uzaklaştırmayı onaylamadığını söyledi. Niye dedim, niye ölmemiz mi lazım dedim. O gün tedbir alınsaydı, silahı elinden alınsaydı bugün bu durumda olmayacaktık. Psikopat bana diyordu ki 'ben komandoyum. Kimin nereden öleceğini biliyorum'. Dediğini de yaptı. İkisini de yaralı bırakmadı, öldürdü. Daha 27 yaşındaydılar" dedi. 

    Yüz kızartıcı suçtan atıldı

    "Ben acımama yanayım, yoksa namusumun peşine mi düşeyim? Benim iki kız çocuğum var. Bir katil laf söylemiş, herkes internette her şey paylaşıyor yazık" diyerek üzüntüsünü dile getiren Fatma Çelik, katil zanlısının yüz kızartıcı suç sebebiyle uzman çavuşluktan atıldığını söyledi. Çelik, "Eşim bir evli bayan öğretmene mesaj atıyor. Mesajlarına karşılık alamıyor. Öğretmen durumu kocası yerine okul müdürüne iletiyor. Okul müdürü de baş edemeyince öğretmen bu kez kocasına söylüyor. O yüzden dava açıldı, meslekten atıldı. Yüz kızartıcı bir suçtan atıldı" diye konuştu.

    Fatih Turhan'ın kendisini tehdit ettiğini belirten Fatma Çelik, konuşmasında şunları anlattı:

    "Beni sürekli dövüyordu. Aileme söylemem halinde ise 'Babanı, kardeşlerini öldürürüm' diyerek engelliyordu. Ben de bugüne kadar yaşadıklarımı sakladım. Dün cinayet öncesi yine beni aradı. 'Enişteni ve kardeşini öldüreceğim' dedi. Telefonla konuşurken işlediği cinayetleri dinletti. Ben dinlenrken bacımın çığlıyla bir şarjör mermi boşalttı. Cinayetten hemen sonra da bana 32 bin lira havale göndermiş. 'Kan paran hayırlı olsun' diyerek not yazmış."

    Etiketler:
    uzman çavuş, Tacizci, Kadın cinayeti, Cinayet
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