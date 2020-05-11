Başkanın kızına sınavsız atama: 'İstesem daha yüksek maaşlı yerler de vardı'

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Tevfik Keskin'in kızı, sınavsız olarak ve istisnai kadrodan Tekirdağ Valiliği'nde işe başladı. "Belediyeler gibi valiliklerin de sınavsız memur alma yetkisi var" diyen Keskin, "İstesem daha yüksek maaşlı yerler de vardı. Bu imkanım da var ama 'burası olsun' dedik" ifadasini kullandı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Uludağ Üniversitesi'nde Ziraat Fakültesi'nden mezun olan Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Tevfik Keskin'in kızı Ece Keskin, Valilik Özel Kalem Müdürlüğü'nde görevlendirildi.

'Keşke her babaya kısmet olsa da çocuğunu işe yerleştirse'

Atamayla ilgili olarak Sözcü'nün sorularını yanıtlayan baba Tevfik Keskin, "Tıpkı belediyeler gibi valiliklerin de sınavsız memur alma yetkisi var. Kızım da bu şekilde memur oldu. Keşke her babaya kısmet olsa da çocuğunu işe yerleştirse" dedi.

Keskin, "O da kısmet bir yerde. Çoğu kişinin de olmuyor. İstesem daha yüksek maaşlı yerler de vardı. Bu imkanım da var ama ‘burası olsun' dedik. Allah razı olsun. Belediyelerin de valiliklerin böyle sınavsız alma yetkisi var. Biz de 4-5 ay önce başvurduk, başvurusu kabul edildi. Uygun görmüşler. Geçen hafta da göreve başladı" diye konuştu.