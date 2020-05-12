Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yavuz: Henüz restoranları ve kafeleri açabilecek aşamada değiliz

Koronavirüs salgınının kontrole alındığı teziyle devreye sokulan 'normalleşme' planı hayata geçti. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz, "Hemen AVM'ye koşmayacağım. Kontrollü almakta fayda var" dedi ve ekledi: "Henüz restoranları ve kafeleri açabilecek aşamada değiliz."

Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 20 Mart'ta kapatılan AVM'ler, berberler ve kuaförler ile güzellik salonları 'normalleşme' nedeniyle yeniden açıldı.

BirGün gazetesinden Uğur Şahin'e konuşan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz’a göre AVM’lere gitmek için tedbirli olmakta fayda var.

Yavuz, "Hemen AVM’ye koşmayacağım. Önümüzdeki süreçteki vaka sayılarını takip ederek, duruma göre karar vereceğim. Kontrollü almakta fayda var, herkese de bunu tavsiye ediyorum. Bir yerden sonra hayat başlayacak, bunu biliyoruz. AVM’lerin de kurallara ne kadar uyacağı önemli. Biz henüz restoranları ve kafeleri açabilecek aşamada değiliz" diye konuştu.

'Kapalı ortamda fazla sayıda insanın bulunması, bu hastalığın en sevdiği şey'

Prof. Dr. Yavuz, "Sonuçta bu hastalığın ortadan kaybolmadığını, hâlâ Türkiye’de binlerle sayıda ifade edilen artığını görüyoruz. Alacağımız önlemleri de herkes iyi öğrendi. Sonuçta sosyal mesafeyi korumak zorundayız, bir numaralı önlemimiz bu. Ne yaparsak yapalım, sosyal mesafeyi korumamız gerekiyor. Sonuçta hastalık hâlâ devam ediyor ve önlemleri azalttığımız anda bunun etkisi göreceğiz. Hasta artışı olarak da göreceğiz. Bu nedenle uyarıların ve önlemlerin ciddiye alınması gerekiyor. Kalabalık kabul edilemez bir şey… Kapalı ortamda fazla sayıda insanın bulunması, bu hastalığın en sevdiği şey" ifadelerini kullandı.

'İnfeksiyon arttığı anda eski günlere dönebiliriz'

"Sosyal mesafe önlemini kaldırabilecek bir durumumuz yok" diyen Yavuz, şunları söyledi:

"Sosyal mesafeyi korumak ve kalabalık ortamlarda bulunmamız gerekiyor. İnfeksiyon oranlarımız nedeniyle mecbur haller dışında kalabalık ortamlarda bulunmamamız gerekiyor. AVM içerisinde toplu alanlarda kesin olarak bulunulmaması lazım. Var olan standartlar, infeksiyonları önlemek amacıyla belirlenmiş standartlardır. Zaten kapalı bir ortamda belli sayıda insana izin veriliyor.

AVM çalışanlarının kendilerini koruması için bunlara dikkat etmesi gerektiğini öneriyorum. Havalandırmalar için belli ölçütler belirlendi, onlara uyulması infeksiyon riskini en aşağıya indirecektir. Çok kabalık olmaması gerekiyor; havalandırmanın etkili olabilmesi de için giriş-çıkışların sınırlı olması gerekiyor. Bu virüsün yayılmasını en çok kolaylaştıran şey, kapalı ve küçük alanlarda çok sayıda insanın bulunmasıdır. Bunun için bir kere az sayıda insan olacak. Normalleşmeye de yavaş yavaş, kurallara uyarak geçebiliriz. Yoksa birden bire her şey değişmeyecek ve birden bire eski günlere dönemeyeceğiz.

AVM’lerde havalandırmanın nasıl olması gerektiği zaten belirtilmişti. Orada genelde kapalı alan olduğu için havanın dışarıdan alınarak sürekli sirküle edilmesi gerekiyor. Bu teknik detaylara çok önem verilmesi ve AVM’lerin kontrolünün yapılması lazım. En önemli kontrolü de infeksiyon oranlarıyla göreceğiz. İnfeksiyon arttığı anda eski günlere dönebiliriz, bunu da açıkça belirtmek gerekiyor."