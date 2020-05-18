Bakan Kasapoğlu: 19 Mayıs dijital ortamda kutlanacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın Kovid-19 salgını nedeniyle dijital ortamda kutlanılacağını söyledi.
Ayrıntılar geliyor…
Bakan Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın Kovid-19 salgını nedeniyle dijital ortamda kutlanılacağını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın Kovid-19 salgını nedeniyle dijital ortamda kutlanılacağını söyledi.
Ayrıntılar geliyor…
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