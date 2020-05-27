THY: İç hatlardan ikramları kaldırıyoruz, yolculara battaniye yok, hiçbir bagaj uçak içine alınamayacak

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle uçuşlarda bundan sonraki dönemde alınacak önlemleri anlattı. Aycı, bundan böyle iç hatlarda ikram ve battaniye dağıtımına son verileceğini söyledi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan iç hat uçuşlarının şu anki plan doğrultusunda 4 Haziran'da açılacağını söyledi. Maliyetlerin çok yükseldiğini bunun için bazı düzenlemelere gitmek zorunda kaldıklarını söyleyen Aycı, iç hatlarda ikramları kaldırdıklarını ifade etti. Hijyen açısından 4 saate kadar olan yolculuklarda artık yolculara battaniye dağırılmayacağını belirten Aycı, ayrıca kabin içine el çantası dışında bagaj alınmayacağını da ifade etti.

Hürriyet havacılık yazarı Uğur Cebeci'nin sorularını yanıtlayan Aycı, "Dünyada 22 bin uçaktan yüzde 90’ı yerde. Bu durum maliyetleri çok yükseltti" diyen Aycı, bu sürçte personel çıkarılıp çıkarılmayacağı sorusuna da yanıt verdi. Aycı, "Elimizden geldiğince personel çıkarmamaya çalışacağız. Ama bir birim maaş alanla 20 birim maaş alanlarla aralardaki ayarlamalar gerekli oluyor. Bir birim alana dokunmamak için belki 20 birim ya da altına alınan maaşlarda oynamalar gerekecek" dedi.

'İç hatlarda ikramı kaldırıyoruz'

İç hatlarda sadece su vereceklerini söyleyen Aycı, şöyle konuştu:

"Bu durum yurt dışında da iki saatlik uçuşlara kadar böyle olacak. Sonrası kademeli olarak artan ama mutlaka ambalajlı ürünlerle ikram yapacağız. Pre Order sistemi ile ikram olmayan uçuşlar için yolcular ücretini ödeyerek uçakta teslim sipariş verebilecekler. Elbette ürünler Internet üzerinde bir sayfada açıklanacak."

'Bugün yaşadıklarımızın düzelmesi 3, belki 5 yıl zaman alacak'

Yüzde 60-66 gibi doluluklarla uçmak şirketin sağlığını büyük ölçüde etkileyeceğini ifade eden Aycı, "Bugün yaşadıklarımızın düzelmesi zaten 1-3 yıl zaman alacak. Belki de beş yıl. Bu tip düzenlemelerle yolcumuzu arttıramayız. Doluluk olmadan kâr da olmaz. 2019 doluluklarına ulaşmamız zaman alacak. Yolcunun psikolojik olarak uçuşa hazır olması da zaman alacak" diye konuştu.

'Uçan aşçı dönemi bitti, uçun hijyen dönemi başladı'

Her şeyin başında hijyen geldiğinin de altını çizen Aycı, "Uçan aşçı dönemi bitti, uçun hijyen dönemi başladı. Uçaklarımızı sürekli dezenfekte ediyoruz. Bunu sadece ana üssümüzde değil, gittiğimiz havalimanlarında yapacağız. Baş, kol koyma yerleri ya da yemek masaları değil uçakta her taraf en üst seviyede hijyenik hale getiriliyor. Ultraviyole gibi yeni geliştirilen teknikleri, 90 gün etkili dezenfekte sistemleri de kullanacağız. Ekiplerimiz maske takacak. Yolcularımız maske takacak" sözlerini kaydetti.

Battaniye verilmeyecek

Bundan böyle 4 saate kadar olan uçuşlarda yolcuya battaniye de verilmeyeceğini aktaran Aycı, şunları kaydetti:

"Hatta uçaklara yüklenmeyecek. Dört saatin üzerindeki uçuşlarda ise battaniyeler yine özel ambalajlarda yolcuya sunulacak. Kaban ısısı ile ilgili ayarlamalar gözden geçirilecek. Yolcuların üşümemek için kendi kullandıkları montları, kazakları hırkaları yanlarında getirmeleri gerekiyor. Bu durum hijyen şartları için de daha uygun görülüyor."