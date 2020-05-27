Zeynep Şenpınar'ı öldüren boksör Kemaloğlu'nun 14 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Muğla’da kız arkadaşını öldüren boksör Selim Ahmet Kemaloğlu’nun kasten yaralama ve cinsel saldırı gibi suçlardan 14 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Kemaloğlu’nun ayrıca geçen sene cinsel saldırı suçundan gözaltına alındığı, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan geçen pazar sabahı 05.30'da Menteşe ilçesinin Kötekli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu, kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı dövdükten sonra mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla öldürmüş, sonra da kendini yaralamıştı.

DHA'nın haberine göre, Kemaloğlu'nun, 2011'den bugüne kadar 10 kez kasten yaralama, 1 cinsel saldırı olmak üzere 14 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Cinsel saldırı suçundan gözaltına alınmış

Kemaloğlu'nun son olarak 28 Ağustos 2019'da 'Cinsel Saldırı ve Kasten Yaralama' suçundan gözaltına alındığı ve savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı kaydedildi. Kemaloğlu'nun ayrıca 'Nitelikli dolandırıcılık ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan da kaydının bulunduğu öğrenildi.