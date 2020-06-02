Polis şefinden Trump'a: Söyleyecek yapıcı bir şeyin yoksa çeneni kapat

ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından gösteriler ülkenin her noktasına yayıldığı günlerde Houston'daki polis Şefi Art Acevedo, Başkan Donald Trump'ı çok sert sözlerle eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın George Floyd'un öldürülmesini protesto edenlere yönelik tavrı ülkede büyük tepki çekiyor.

Dün, Trump'ın, ülkede birinci haftasını dolduran sokak eylemleriyle ilgili eyalet valileriyle yaptığı bir telekonferans görüşmesi basına sızdı.

Valilere "Eylemcilere karşı baskın olun, yoksa vaktinizi boşa harcıyorsunuz" diyen Trump, konuşmasının devamında 'Eğer bunu yapmazsanız, sizi çiğnerler bir grup ahmak görüntüsü verirsiniz' ifadelerini kullanıyor.

Reuters haber ajansının federal hükümet kaynaklarından elde ettiği ses kaydında Başkan Trump'ın ayrıca "Onları tutuklamalı ve yargılamalısınız. Uzun zaman cezaevine girmeliler" dediği duyuluyor.

Trump urged state governors in a call to crack down and 'dominate' over protests against racial inequality and police violence https://t.co/NK3lQKiliM pic.twitter.com/jHVjAhQTOy — Reuters (@Reuters) June 1, 2020

​'Burası Hollywood değil'

CNN canlı yayınına konuk olan Houston polis şefi Art Acevedo, gazeteci Christiane Amanpour'un kendisine Trump'ın bu sözlerini hatırlatması üzerine tepki gösterdi.

Acevedo, "Bunu sadece bu ülkenin polis şefleri adına ABD Başkanı'na söyleyeyim: Lütfen söyleyecek yapıcı bir şeyiniz yoksa çenenizi kapatın" dedi.

ABD'nin her zamankinden daha çok bir lidere ihtiyacı olduğunu vurgulayan Acevedo,"Burası Hollywood değil, gerçek hayat" sözlerini kullandı.

Protestoculara polisle birleşme çağrısında bulunan polis şefi, "Nefretin üstesinden gelecek tek şey sevgidir" ifadelerini kullandı

Houston Police Chief @ArtAcevedo: “Let me just say this to the President of the United States, on behalf of the police chiefs of this country: please, if you don’t have something constructive to say, keep your mouth shut.” pic.twitter.com/z5AJpOO0RO — Christiane Amanpour (@camanpour) June 1, 2020

Harris: ​Bunlar bir başkanın değil bir diktatörün sözleri

Demokrat Parti'nin eski başkan aday adayı senatör Kamala Harris de Trump'ı sert bir dille eleştirdi.

Harris, Trump'ın göstericiler hakkındaki ifadelerine değinerek, "Bunlar bir başkanın değil bir diktatörün sözleri" dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ise herkesin protesto hakkına sahip olduğunu ancak gösterilerin barışçıl bir şekilde yapılması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, CNN International, ABD Savunma Bakanlığı yetkililerinin Trump'ın orduyu devreye sokmasından endişe ettiğini yazdı. Trump'ın protestoları bastırmak için ABD ordusunu devreye sokacağı açıklamasının, Pentagon'da bazılarında "derin ve büyüyen bir rahatsızlık" yarattığı belirtildi.