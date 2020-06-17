Türkiye'den Kuzey Irak'a kara harekatı

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin'de!" açıklaması yapıldı.

#Pençe-Kaplan Operasyonu başladı.

Kahraman Komandolarımız Haftanin’de!🇹🇷 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 16, 2020

Bu arada MSB tarafından operasyona ilişkin ilk görüntüler de paylaşıldı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin'de. Hava Kuvvetleri, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen komandolarımız hava hücum harekatıyla bölgeye intikal etmişlerdir" ifadelerine yer verildi.

Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen Komandolarımız, hava hücum harekâtıyla bölgeye intikal etmişlerdir. pic.twitter.com/hDJfsncxet — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 16, 2020

​Paylaşımın devamında ise "Pençe-Kaplan Operasyonu; son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize artan taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik olarak uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız çerçevesinde icra edilmektedir" denildi.

#Pençe-Kaplan Operasyonu; son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize artan taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik olarak uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız çerçevesinde icra edilmektedir. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 16, 2020

MSB, ayrıca paylaşımlarında Bakan Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi'nin Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ndeki fotoğraflarına da yer verdi.

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, başarıyla devam eden #Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor. pic.twitter.com/PLDCkv27H8 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 16, 2020

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamasına şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye uluslararası hukuka dayanan haklarını kullanarak teröre karşı etkili mücadelesini sürdürmektedir. Sınırlarımıza, vatandaşlarımıza, güvenlik güçlerimize saldıran teröristlerle mücadele etmek en doğal hakkımız ve görevimizdir. Ülkemizin ve insanlığın düşmanı olan terör örgütleri ülkemize saldırırken başka ülkelerin topraklarını kullanmaktadır. Bu terör örgütlerini bulundukları yerde imha etmek meşru hakkımızdır. Türkiye’nin terörle mücadelesi en temel hukuk ilkelerinden güç almaktadır. Bu terör örgütlerinin o topraklarda bulunması gayrı meşrudur. Bunu eleştirmeyenlerin, Türkiye’nin meşru terörle mücadelesi hakkında olumsuz açıklama yapmaları, teröre destek vermek anlamına gelir."

Bu terör örgütlerinin o topraklarda bulunması gayrı meşrudur. Bunu eleştirmeyenlerin, Türkiye’nin meşru terörle mücadelesi hakkında olumsuz açıklama yapmaları, teröre destek vermek anlamına gelir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) June 16, 2020

Daha önce Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bulunan ve PKK tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvalarına hava harekâtı düzenlendiğini, operasyon sırasında 81 hedefin imha edildiğini açıklamıştı.