MSB: Komandolar Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti

MSB'nin Twitter hesabından, "Zordur komando olmak. Gönlünde vatan ve millet aşkı, sırtında 40 kilogramlık yük. Kahraman komandolarımız, dün akşam 40 kilogramlık çantalarının hazırlıklarını yaparak Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti" paylaşımında bulunuldu.

Paylaşımda, komandoların operasyon öncesi yaptıkları hazırlıklar ve söyledikleri marşların da yer aldığı bir videoya yer verildi.

Zordur #Komando olmak...



Gönlünde vatan ve millet aşkı,

sırtında 40 kg’lık yük...



Kahraman Komandolarımız, dün akşam 40 kg’lık çantalarının hazırlıklarını yaparak #PençeKaplan Operasyonu’na katılmak üzere sınır ötesine geçti. 🇹🇷 #MSB #TSK pic.twitter.com/IgMt6Mijdm — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 21, 2020

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