İBB'nin 6 bin taksi kiralama teklifi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 6 bin yeni sarı taksi plakası teklifinin görüşüldüğü toplantıya İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut başkanlık yaptı.
Toplantıya, oy hakkı bulunan 11 İBB, 16 çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından üyelerin yanı sıra çok sayıda gözlemci katıldı.
🔴SON DAKİKA— İBB Haber (@ibbhaberleri) June 25, 2020
İBB'nin 6000 yeni taksi plakası teklifi UKOME tarafından kabul edilmedi. pic.twitter.com/eLOlNqFjBo
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 6 bin yeni taksi teklifi, UKOME'de 11 'Evet'e karşı 14 'Hayır'la reddedildi.
Teklif alt komisyona havale edildi ve bir dahaki UKOME toplantısında tekrar görüşülecek.
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