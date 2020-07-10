Kayıt
08:40 10 Temmuz 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Normalleşme sürecinde koronavirüs vakalarında artış: Yoğun bakımdaki hasta sayısı son iki ayın en yüksek seviyesinde

    © DHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104217/35/1042173552_0:180:1601:1080_1200x675_80_0_0_34618d8a5f5d4d09e2509a3611d74595.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007101042428694-normallesme-surecinde-hem-vaka-hem-hasta-sayisi-artti/

    Türkiye’de 1 Haziran’dan itibaren pek çok alanda kısıtlamaların kaldırılmasıyla başlan normalleşme süreci Kovid-19 hastalığının seyrine iyi gelmedi. Kontrollü normalleşmeyle birlikte Kovid-19 hasta sayısı 209 bin 962’ye ulaştı. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise son iki ayda en yüksek seviyesine çıktı.

    Çin, Hubey’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgının yayılımı hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’nin de arasında bulunduğu pek çok ülke virüse karşı aldığı olağanüstü tedbirleri kademeli olarak kaldırdı. 1 Haziran’dan itibaren kısıtlamaları gevşetmeye başlayan Türkiye’de normalleşme süreci yeni tip koronavirüsün neden olduğu Kovid-19 hasta sayısında artışa yol açtı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü “Yaz aylarında tablonun daha iyi olmasını bekliyorduk ancak olmadı” derken İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tüfek, “Mevcut tablo bizi memnun etmiyor” değerlendirmesi yaptı.

    Zirveye ulaştı

    Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, sosyal mesafe, maske takma ve hijyen gibi bireysel tedbirlere uyulmaması ve halkın umursamazlığı hem vaka sayısını hem de yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının yükselmesine neden oldu. Türkiye’de tespit edilen Kovid-19 hasta sayısı 209 bin 962’ye ulaşırken, 9 Temmuz itibarıyla yoğun bakımdaki hasta sayısı ise son iki aylık dönemin en yüksek seviyesine tekrar geldi. Kovid-19 tablosunda son olarak 9 Mayıs’ta 1168 hastanın tedaviye alındığı yoğun bakımdaki rakam, 9 Temmuz itibarıyla 1179’a ulaştı. Yoğun bakımda 9 Mayıs’tan bu yana en yüksek hasta sayısına ulaşılırken, normalleşmenin başladığı haziran ayının ilk haftasına göre de yoğun bakım hasta sayısında yaklaşık yüzde 50’lik artış oldu. En son 22 Mayıs’ta 401 olan entübe hasta sayısı ise dün itibarıyla 399 olarak açıklandı.

    5 Temmuz’da 392 olan entübe hasta sayısı 6 Temmuz’da 395’e, 7 Temmuz’da 400’e ve 8 Temmuz’da ise 406’ya ulaşırken, 8 Haziran tarihindeki entübe hasta sayısı 261’di. Entübe hasta sayısında aradan geçen bir aylık sürede artış yüzde 40’a yaklaştı.

    İyileşen sayısı geriledi

    1 Temmuz ile 9 Temmuz arasında 10 bin 56  yeni Kovid-19 vaka tespit edilirken, 169 ölüm gerçekleşti. Oysa 1 Haziran ile 8 Haziran arasında 7179 yeni vaka tespit edilmişti. Son bir aylık ölüm oranı düşerken yeni vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı. İyileşen hasta sayısı da son üç günde olumsuz seyretti. 6 Temmuz günü 2315 olan iyileşen hasta sayısı, 7 Temmuz’da 2297’ye, 8 Temmuz’da ise 2219’ya geriledi. Dün ise iyileşen hasta sayısı 2879 olarak açıklandı.

    Yaş aralığı 25-49

    Hastalığa yakalananlar en çok 25-49 yaş aralığındaki bireyler olurken, 6 Temmuz istatistiklerine göre bu yaş grubunda erkek ve kadın olmak üzere toplam 546 yeni vaka tespit edildi. 50-64 yaş dilimindeki toplam yeni vaka sayısı 194, 65-79 yaş diliminde 93, 5-14 yaş arasında 52, 0-4 yaş çocuk grubunda ise 24 yeni vaka tespit edildi. 80 yaş ve üzeri gruptaki yeni vaka sayısı ise 25 oldu.

    ‘Tablo iyi değil'

    Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 65 yaş üzeri vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasından sonra ağır vaka sayısında bir miktar artış yaşanmış olabileceğine dikkat çekerek “Yeni vaka sayısı binli rakamlara düşünce, bazı hastalar erken evrede yoğun bakıma yatırılıyor olabilir. Ancak hastaların yoğun bakımda kalış süreleri azalmış durumda.  Nisan ayında solunum güçlüğü yaşayan veya daha ağır seyreden hastalar yoğun bakıma alınırken, artık bulgular genişletmiş olabilir. Yaz aylarındaki Kovid-19 tablosunun daha iyi olmasını bekliyorduk ancak olmadı. Maalesef bir yerde yeni vaka sayısı duraklamış, yavaşlamış seyrediyor. Vatandaşlarımızın maske ve sosyal mesafe konusunda daha tedbirli olması gerekiyor” dedi.

    ‘Memnun etmiyor’

    İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek ise Kovid-19 hastalarının İstanbul özelinde birkaç kamu hastanesinde toplanmaya başladığı bilgisini vererek, şunları söyledi:

    “Hastalığın en yoğun seyrettiği günden sonra beş gün boyunca iniş gözlemlersek tepe noktaya ulaştığımızı anlıyoruz. Anadolu’daki bazı illerde tepe noktaya yeni ulaşılması veya ulaşılmayan iller olmasının, İstanbul’dan bu bölgelere gidenlerle ilgili olduğunu düşünüyoruz. Bir de normalleşme süreci ile bazı yerlerde ziyaret, düğün, nikâh veya asker uğurlama gibi etkinliklerde sosyal mesafe kurallarına uyulmaması da rakamların artmasına yol açıyor. Tıp dünyasının hedefi, temennisi yaz döneminde 100 vaka sayısına gerilediğimizi görmekti. Mevcut tablo bizi memnun etmiyor. Ne kadar çırpınsak da virüs yok olmuyor. Dünya iyi olmadan biz de iyi olamıyoruz. Vatandaşlarımız da nisan, mayıs aylarına göre biraz daha kontrolü elden bırakmış vaziyette. Entübe hasta sayısı 400 ancak yoğun bakımdaki sayı bin 200’lere ulaşmış durumda. Yarı yarıya olması gereken tablo daha yüksek.”

    Salgın öncesi gibi

    Salgının başından bu yana maske takma, 1.5 metrelik sosyal mesafe kuralına uyma ve hijyene dikkat etmenin virüsten korunmak için olmazsa olmaz kurallar arasında sayılıyor. Ancak Türkiye’de normalleşme süreciyle birlikte bu kurallara uymayanların sayısı arttı. Asker uğurlama, düğün, kız isteme, taziye, halk pazarları, marketlerde uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralı neredeyse yok hükmünde. Kuralların hiçe sayıldığı düğünlerden biri İstanbul Ataşehir’de önceki gün yapılmıştı. Polis baskınıyla son bulan düğüne dün de devam edildi. Düğün dağıtıldı, maskesiz 6 kişiye ve düğün sahibine ikinci kez 3150 lira para cezası kesildi.

    Yeni vakalarda düşüş sürüyor

    Türkiye’de dün bin 24 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 209 bin 962, can kaybı 5 bin 300 oldu.

    Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca’nın Twitter’dan paylaştığı “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu”nun verilerine göre, dün 50 bin 103 test yapıldı, bin 24 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. 18 hasta vefat etti, 2 bin 879 kişi iyileşti. Toplam test sayısı 3 milyon 832 bin 623, vaka sayısı 209 bin 962, vefat sayısı 5 bin 300 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1179, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 399, toplam iyileşen hasta sayısı ise 190 bin 390 oldu.

    Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, “Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor” ifadesini kullandı.

    Etiketler:
    vaka, açıklama, Tufan Tükek, Tevfik Özlü, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Kovid-19, Koronavirüs
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Sırbistan'da son günlerde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı hükümetin aldığı yeni tedbirler, başkent Belgrad'da binlerce kişi tarafından protesto edildi.
    Koronavirüs tedbirleri nedeniyle protesto gösterileriyle sarsılan Sırbistan’dan kareler
    Karikatür
    ABD’de S-400’lerin Türkiye’den satın alınması teklifi sunuldu
    İnfografik
    Büyük Rönesans Barajı: Etiyopya için umut, Mısır için tehdit
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet