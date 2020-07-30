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    Ayasofya hatıra paraları online satışa sunulacak

    © AA / Esra Bilgin
    Türkiye
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    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açıldığı günün anlam ve önemine binaen basılan 925 ayar gümüş üzerine altın kaplama hatıra paralar bugün online satışa sunulacak.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasıyla birlikte 24 Temmuz'da satışa sunduğu 5 bin adet gümüş ve 10 bin adet bronz hatıra para büyük ilgi gördü.

    Bunun üzerine Darphane, 10 bin adet 925 ayar gümüş üzerine altın kaplama ve 20 bin adet gümüş-bronz ikili hatıra setler basarak satışa sunmaya karar verdi. İlk etapta gümüş-bronz set, 29 Temmuz'da online satışa sunuldu. 925 ayar gümüş üzeri altın kaplama hatıra paralar ise bugün online satışa çıkarılacak.

    Gümüş üzeri altın kaplama 250 lira, gümüş-bronz ikili set ise 240 lira

    Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışına özel basılan hatıra paraların tüm dünyadan talep gördüğünü belirterek şunları söyledi:

    "Mağazamızın önünde uzun kuyruklar oluştu. 5 bin adet basılan gümüş hatıra para pazartesi tükendi.10 bin adet basılan bronz hatıra paranın ise büyük çoğunluğu tükendi. Yurt içi ve yurt dışından, sosyal medya üzerinden ve maillerle ciddi bir talep geldi. Biz de alternatif olarak yeni bir ürün piyasaya sürmek istedik."

    Şahin, "Nümizmatik kuralları gereği açıklanan rakamların üzerine çıkılmadığı için 20 bin adet gümüş ve bronz set basıldı ve piyasaya sunuldu. Ayrıca 10 bin adet gümüş üzeri altın kaplama paramızı da bugün online olarak piyasaya sunuyoruz. Milletimizin teveccühüne duyarsız kalamazdık. Altın kaplama 250 liradan, ikili set ise 240 liradan satılıyor" dedi.

    Etiketler:
    bronz, İstanbul, Beşiktaş, Darphane, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Online, Hatıra parası, Altın, Gümüş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif
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