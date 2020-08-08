Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Albayrak'a destek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk lirasının değer kaybını takiben Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelen tepkilere karşı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.
'#BeratAlbayrakınYanındayız' etiketiyle paylaşım yapan Oktay, 'faiz lobilerine ve döviz manipülatörlerine inat ekonominin çarklarının dönmeye devam ettiğini' söyledi.
Oktay, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir."
Faiz lobilerine ve Döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere— Fuat Oktay (@fuatoktay) August 7, 2020
inat ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir.#BeratAlbayrakınYanındayız
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