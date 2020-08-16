Bahçeli: MHP Biden'ı şiddetle lanetlemekte, ABD Demokrat Partisi'nin de aynı tutum içinde olmasını zorunlu görmektedir

ABD'deki seçimlerde Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın Türkiye'ye ilişkin aralık ayında yaptığı "Bence ona (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım" açıklamalarına tepkiler sürüyor.

MHP lideri Bahçeli, Biden'ın açıklamalarıyla ilgili, "Bugüne kadar darbelerin müdahalelerin krizlerin terör eylemlerinin ve demokrasi karşıtı arayışların gerisinde kimlerin olduğu tescillenmiştir" ifadelerini kullanarak, "MHP, Joe Biden'ı şiddetle lanetlemekte, ABD Demokrat Partisi’nin de aynı tutum içinde olmasını zorunlu görmektedir" dedi.

Bahçeli, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmeyi hedeflemesi, bunu darbeyle değil de muhalefeti destekleyip seçim yoluyla yapılması gerektiğine vurgu yapması alçak bir plandır" değerlendirmesinde bulundu.

CHP'ye yüklenen Bahçeli, "Biden'ın konuşmasının zamanlamasını sorgulayanlar başta CHP olmak üzere kötü niyetlidir. Biden ve ipotekli uşakları rezil rüsva olmaktan da kurtulamayacaklardır" görüşünü savundu.

'Kürt kökenli kardeşlerimizin ABD'nin tahriklerine asla itibar etmeyecekleri tartışmasız inancımızdır'

"Türkiye’nin ne kadar büyük ve derin bir beka sorununa maruz kaldığı iyice netleşmiştir" diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Biden’ın aday olmadan önce yaptığı melanet konuşması yedi aylık bir maziye sahip olsa da, bu kirli şahıs Türk ve İslam düşmanı olarak ülkemize şiddet ve nefret cephesi açmıştır. Kürt kökenli kardeşlerimizin de ABD’nin tuzak ve tahriklerine asla itibar etmeyecekleri tartışmasız inancımızdır."